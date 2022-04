『アウトランダー』サム・ヒューアン、新たな挑戦を発表

ダイアナ・ガバルドンによるベストセラー小説を原作とするファンタジー・ロマンス『アウトランダー』。主演を務めるサム・ヒューアンが、新たな挑戦をすると発表したことをDigital Spyが伝えている。

ただいま本国ではStarzにてシーズン6が放送中で、シーズン7への更新も決定している大人気シリーズ『アウトランダー』。主人公ジェイミー役で瞬く間にブレイクしたサムだが、新たに挑戦したいことがあるという。それが伝記を制作すること。「Waypoints(原題)」というタイトルになる自身初の伝記では、スコットランド出身のサムが、故郷が誇る大自然ウェスト・ハイランド・ウェイを辿り、魂を探す旅に出る中で自身を形作った経験を振り返っていくという。

“Waypoints” is my new book, a memoir with a different, following my 100mile hike and possible climb of Ben Nevis.