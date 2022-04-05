±Ç²è¤Î¡È¥¯¥êー¥Á¥ãー¡É¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´Ø·¸¤ËÇ÷¤ë ¡Ø¥¯¥êー¥Á¥ãー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ÎËâ½Ñ»Õ¤¿¤Á¡Ù¸ø³«¤¬·èÄê
5·î20Æü¡Ê⾦¡Ë¤è¤ê¡Ø¥¯¥êー¥Á¥ãー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ÎËâ½Ñ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËFRENETICARTS 2015
¡Ø¥¯¥êー¥Á¥ãー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ÎËâ½Ñ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥°¥ì¥à¥ê¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー£²¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×¡¦¥È¥¥¥ëー¥Ñー¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó£²¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¯¥êー¥Á¥ãー¤È¤½¤ÎÀ½ºî¼Ô¤Î´Ø·¸À¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÇÆÃ»£¤ò⼿³Ý¤±¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥Æ¥£¥Ú¥Ã¥È¤ä¡¢¡Ø¥á¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¤¥«ー¤Ê¤É¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¿¦⼈¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î°ìÉô¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢⾃⾝¤Î´ÆÆÄºî¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¯¥êー¥Á¥ãー¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¤ä¥¸¥çー¡¦¥À¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËFRENETICARTS 2015
¡ÊC¡ËFRENETICARTS 2015
¡ÊC¡ËFRENETICARTS 2015
¡ÊC¡ËFRENETICARTS 2015
¡Ø¥¯¥êー¥Á¥ãー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ÎËâ½Ñ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ï5·î20Æü¡Ê⾦¡Ë¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡£