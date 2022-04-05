ÇòÀÐËã°á¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù½Ð±é¤Ï¡ÖÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç¡Ê¤Ï¤Ê¤è¤á¡Ë¡Ù´°À®ÈäÏª±ãÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥óÌò¤Î¹â»³¤ß¤Ê¤ß¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤Î»³ºêÏÂ²ÂÆà¡¢¹ßÃ«Îí¡¿°Â¼¼Æ©Ìò¤Î¸ÅÃ«Å°¡¢¹âÌÚ¾ÄÌò¤Î¹âÌÚ¾Ä¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡ÊÃå¤°¤ë¤ß¡Ë¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤ÀËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢º£¸å¡¢ÈäÏª¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇòÀÐËã°á¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÅÐ¾ì
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×Ï¢ºÜÃæ¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á25ºîÌÜ¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï100´¬¤ËÅþÃ£¡¢À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯5ÀéËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤â1000²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¤¬½ÂÃ«¤Î³¹¤òÉñÂæ¤ËÌ¤Á¾Í¤ÎÂç»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¤ó¤À¡ÈÈäÏª±ã²ñ¾ì¡É¤òÌÏ¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¥³¥Ê¥ó¤Î¤ª½Ð·Þ¤¨¤Î¤â¤È¡¢ÀµÁõ¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¹â»³¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤³¤Î2¡¢3Æü¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¡¢ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¡£ËÜºî´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤¹¤°¤Ë¡Ø¤â¤¦1²ó´Ñ¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç0¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ê¥ó¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅÐÃÅ¤·¤¿ÇòÀÐ¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬À¼Í¥¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£º£Æü¤ÏÂç»ö¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡Ö¥³¥Ê¥ó¤¯¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÇòÀÐ¤ÎÀ¼¤¬Í½¹ðÊÓ¤Ç¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¤¬¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤«¤é¡Ø²¿½½²ó¤â¸«¤ë¤«¤é¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£º£²ó±é¤¸¤ë¥¨¥ì¥Ë¥«¤ÏÇúÃÆÈÈ¤ËÉü½²¤òÀÀ¤¦ÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤À¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê½÷À¤Ç¡¢»ä¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¿¥¤¥×¡£¤¹¤´¤¤Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»³¤é¤«¤é½éÀ¼Í¥¤Ö¤ê¤ò¡ÖÁ´Á³¤½¤¦»×¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤³¤ì¤«¤éÈäÏª¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë°ìËë¤â¡£ÇòÀÐ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³°¹ñ¸ì¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï±Ñ¸ì¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ï¡¢4·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£