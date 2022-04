「笑顔が作れない」という稀な疾患を抱えるニュージーランド在住の女性がこのほどモデル事務所と契約を結び、人生の新たなスタートを切ることとなった。女性は仮面のような表情に見えることから幼少期には凄惨ないじめに遭い、何度も命を絶とうと思ったという。『New York Post』『The Daily Star』などが伝えている。

ニュージーランドに住むタイラ・クレメントさん(Tayla Clement、24)は、「メビウス症候群」という400万人に1人の希な先天性の神経障害を抱えて生まれてきた。これは顔面や眼球の動きを制御する神経の未発達が原因で表情や目の動きに影響を与える疾患だ。

そのためタイラさんは、視線を左から右に動かすことや眉毛と上唇を動かすことができない。笑顔も作ることができず、いつも凍りついたような表情しているせいで幼少期にはいじめられてばかりだったという。

そんな娘を心配した家族はタイラさんが12歳の時、自然に笑えるように大腿部の軟組織を顔に移植する“スマイル手術(smile operation)”を受けさせた。しかし手術はうまくいかず、顔には腫れと痣が残ってしまったそうだ。タイラさんは当時のことをこのように振り返っている。

「手術の後の4年間はさらにいじめに耐えなければなりませんでした。『醜い』とか『気持ち悪い』と言われるだけでなく、学校でビニール袋を渡され、『誰もお前の顔を見たくないからこれを頭から被れ』とみんなに言われたのです。」

「他にも坂道で突き飛ばされたり、先生にまで無視されたりしました。全ては私の顔に表情がなく笑顔が作れなかったせいなんです。」

凄惨ないじめが続いたことから、タイラさんは18歳になるまでに6回も自殺未遂を起こし、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症、解離性障害による発作に加え、重度のうつ病と不安障害と診断された。そんな彼女に転機が訪れたのは、ニュージーランドパラ陸上競技連盟から誘いの連絡を受けた時だった。

かねてから水泳を含むスポーツに取り組んでいたタイラさんは、2018年にメルボルンで開催されたヴィクトリア州選手権にて砲丸投げで1位を記録した。その後タイラさんは自分に誇りを持てるようになり、Instagramに「The girl who can’t smile(笑顔ができない少女)」というアカウントを立ち上げ、自分と同じように見た目の問題に悩む人々にモチベーショナルスピーカーとして励ましの言葉を送るようになった。

そしてこのほどタイラさんは、大手モデル事務所「Zebedee Talent」とモデルの契約を結ぶにまで至った。同モデル事務所はLGBTQIA(LGBTに加え、自分の性が分からない・または決められない:Questioning、生まれつき男女両方の身体的特報を持つ:Intersex、男女どちらにも恋愛感情を抱かない:Asexual)の人や、病気や怪我などによって見た目問題を抱える人たちをモデルやタレントとして受け入れている。

新たな人生のスタートが始まることで興奮を抑えきれない様子のタイラさんは、Instagramに「モデル契約をしたという情報を皆さんに共有できることにとても興奮しています」と綴った。そしてメディアのインタビューを通じてこのようにメッセージを送っている。

「私は今、自分は(この神経障害によって)目立つために生まれてきたと実感じています。それは必ずしも簡単ではありませんでした。私は長いこと自分の笑顔にならない顔が好きではありませんでした。常に『自然な笑顔ができればいいのに』と思っていたんです。自分はこの世に存在しないほうがいいとも思い続けていました。」

「しかし私は奇跡的にまだここにいるのです。そしてみなさんに知っておいて欲しいことがあります。あなたはこの人生で何だってやれるし、どんなことだって成し遂げられるのです。そのために私たちはここに存在するのですから。あなたの夢を諦めないでください。そして掴み取ってください。」

画像は『The Girl Who Can’t Smile 2022年3月13日付Instagram「Being bullied for something you are born with,」、2022年3月23日付Instagram「Embracing every inch of yourself, mentally,」、2022年2月8日付Instagram「Advice I wish I had listened to earlier or been given…」、2021年10月12日付Instagram「So, I’ve been getting a lot of questions both in my comments/DM’s and via brands comments in regards to my syndrome…」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)