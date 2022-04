『となりのサインフェルド』ジョージの母親ことエステル・ハリス、93歳で逝去

『となりのサインフェルド』のエステル・コスタンザ役などを務めたエステル・ハリスが93歳でこの世を去ったことをTV Lineが報じている。

TV史上最高のコメディドラマといわれる『となりのサインフェルド』で、ジェイソン・アレクサンダー(『ヤング・シェルドン』)演じるジョージ・コスタンザの母親役でお馴染みのエステル・ハリスが、94歳の誕生日(4月4日)を迎える目前に亡くなった。

4月2日、エステルの最期を看取った息子グレンはDeadlineにコメントを発表。「大いなる悔恨と悲しみと共に、午後6時25分にエステル・ハリスが亡くなったことを報告します。彼女の優しさ、情熱、繊細さ、ユーモア、共感性、そして愛はほぼ比類なく、彼女を知る人々から大変恋しく思われることでしょう」

The best mom in the business.