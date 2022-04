簡単！ レンジで調理するだけの名店お取り寄せ5選

コロナに負けるな! 飲食店のおいしいお取り寄せ情報をお届けする連載。今回は、温めるだけですぐに食べられる名店のお取り寄せをお届けします。

〈おいしいお取り寄せ〉

お取り寄せグルメのニーズが拡大した今、選ぶ楽しみを実感してきた方も多いのでは? 配送対応可能なレストランのお取り寄せを紹介する当連載〈おいしいお取り寄せ〉では、家庭では作れないプロならではの「非日常の味」をご紹介。週1回でも月1回でも、特別なメニューが届けば食卓も華やぎます。さあ、もっとお取り寄せを活用して、日本の素晴らしい飲食店を応援しましょう。

名店の味をレンジで簡単に味わえる!

今回ご紹介するのは、いずれも味は絶品なのに簡単調理で食べられる品々。電子レンジで温めるだけなのに、広島の名店のお好み焼き、本格派イタリアンのラザニア、人気店のインドカレーなど、大人の舌と心を満たす本物の味を楽しめます。贈る相手を選ばないので、普段料理をしないかたにも安心してプレゼントできますよ!

1. 2種類のソースがうれしい松阪牛入りハンバーグ

銀座吉澤「松阪牛入り缶バーグ」

大正13年創業の老舗「銀座吉澤」。肉質・脂質はもちろん血統・飼育法にまでこだわった「雌牛」を、すき焼、しゃぶしゃぶ、オイル焼、ステーキなど様々な形で提供しています。

「松阪牛入り缶バーグ(デミグラスソース味×2缶、和風ソース味×2缶)」(3,888円)は、松阪牛を贅沢に使い(肉に占める割合36%)、豚肉や野菜などの主原料もすべて国産を使用しています。粗挽きにして練りすぎないことで、肉の食感(つぶつぶ感)を残しました。

そのままでも食べられますが、お皿にのせラップをして電子レンジで温めるとさらにおいしくなります。松阪牛の旨味が加わったソースがたっぷり入っているので、温めてかければなお一層の味わいに。ご飯にかけるのもおすすめです。

2. 優しい味のミートソースラザニア

falo「お肉たっぷりのラザニア」

<店舗情報>◆吉澤住所 : 東京都中央区銀座3-9-19 吉澤ビル 1FTEL : 050-5869-4714

2016年5月、代官山にオープンした「falo」。イタリアンの名店で料理長も務めた樫村シェフが、食材の個性を最大限に引き出した逸品を提供しています。

「お肉たっぷりのラザニア」(1,296円)は、肉とトマト、香味野菜のみといたってシンプルなミートソースを使用。ごろごろの肉と野菜の旨味を最大限に引き出した自慢のソースです。

電子レンジで温めてから、器に盛り付けるだけで食べられます。ベシャメルソースがやさしい味わいで、子供から大人まで幅広く楽しめます。

3. 素材の味を生かしたおばんざい詰め合わせ

おばんざい木むら「おかみのおすすめセット(A)」

<店舗情報>◆falo住所 : 東京都渋谷区代官山町14-10 LUZ代官山 B1FTEL : 03-6455-0206

ノスタルジックな古民家で客人を迎える「おばんざい木むら」。素材の持ち味を大切にする「おばんざい」に感銘を受けた女将が和洋の研鑽を積み、1988年にオープンしました。瀬戸内をはじめとする地物や旬の素材をシンプルに調理し、滋味深い味わいの逸品を提供しています。

ハッシュドビーフ

「おかみのおすすめセット(A)」(5,400円)は、ハッシュドビーフ、牛蒡と蓮根のバルサミコソテー アンコールペッパー風味、和牛の網焼き、茄子のドライカレー、サラダピクルスが入ったセットです。

茄子のドライカレー

添加物不使用、安心安全にこだわったおばんざいで、老若男女問わず楽しめる優しい味になっています。電子レンジで温めるだけなので簡単です。

4. いかとえびの入った贅沢お好み焼き

みっちゃん総本店「広島流お好み焼 スペシャル」

<店舗情報>◆おばんざい木むら住所 : 広島県福山市三吉町南2-9-22TEL : 084-927-0808

「みっちゃん総本店」は、広島流お好み焼きの基盤をつくりあげた“みっちゃん”こと井畝満夫氏のお店。現在は“2代目井畝満夫”氏がその精神を受け継ぎ、飽きのこない伝統の味を守り続けています。

「広島流お好み焼 スペシャル430g」(1,296円)は、職人が自社工場で一枚一枚丁寧に手焼きし、冷凍にしました。店舗での人気NO.1の「いか」「えび」の入った贅沢な商品です。

袋からお好み焼き・ソース・青粉を取り出します。ソースと青粉はレンジで加熱しないよう別にしておきます。フィルムをはがさずに電子レンジで約7分(600W)加熱し、ソースと青粉をかければ出来上がりです。

<店舗情報>◆お好み焼 みっちゃん総本店 八丁堀本店住所 : 広島県広島市中区八丁堀6-7TEL : 082-221-5438受賞・選出歴 :





5. 7種類のメニューを好きな組み合わせで食べられるセット

エリックサウス「カレー&ビリヤニパック」

「エリックサウス」は、カレーやビリヤニなど、本場の味わいを気軽に楽しんで欲しい、そんな思いから現地そのままの味わいには徹底的にこだわりつつ、その中でも特に日本人の味覚や体質に合った料理をチョイスしています。

エリックチキンカレー

チキンビリヤニ

「カレー&ビリヤニパック」(5,400円)は、ビリヤニ、カレー、サイドディッシュやライスも付いた全7アイテムのお得なセットです。特にビリヤニと相性の良いものをラインアップ、様々な組み合わせで楽しめます。

<店舗情報>◆エリックサウス 八重洲店住所 : 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街 中4号 (八重洲地下二番通り)TEL : 03-3527-9584受賞・選出歴 :





※価格はすべて税込。

※「食べログモール」の商品は一時的に売り切れとなる可能性もありますので、その場合は時間を置いてから再度ご確認ください。

