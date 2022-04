いよいよ最終回を迎えたTVアニメ『進撃の巨人』The Final Season Part 2。日本にとどまらず世界中で熱い支持を集めるその人気は、主題歌の海外でのヒットにも結びついている。とても興味深い文化的な現象を生み出している。この記事ではそのことについて考察したい。

[PHOTO]iStock

米ビルボードで6週連続1位

現在、特に目覚ましい結果を残しているのが、『進撃の巨人』The Final Season Part 2のオープニングテーマとして書き下ろされたSiMの「The Rumbling」だ。

湘南発の4人組レゲエパンク・バンドがリリースしたこの曲は、米ビルボード・ハードロック・ソング・チャート“Hot Hard Rock Songs”で6週連続1位を獲得。3月2日に公開されたミュージックビデオは公開から1ヶ月足らずで1000万回再生を突破、ストリーミング配信の累計再生回数は1億回突破(TVサイズ音源とフルサイズ音源の合計)と、国境を超えて大きな反響を巻き起こしている。

ヒットの理由には、壮大で重厚感あふれる楽曲がアニメファンのみならず海外のメタルやヘヴィロックのファンに受けたということも挙げられるだろう。

もちろん、アニメ自体の海外評価も高い。アメリカの大手アニメ配信サービス「Crunchyroll」が主催する「Crunchyroll Anime Awards 2022」では、『進撃の巨人』は最優秀作品賞である「アニメオブザイヤー」を含む5部門を受賞している。

3月に北米とヨーロッパで公開された『劇場版 呪術廻戦 0』が各国で『鬼滅の刃』に続く大ヒットとなり日本のアニメ全体にも大きな注目が集まる中で、『進撃の巨人』の快進撃も続いているわけだ。

『進撃の巨人』の物語性が反映された主題歌

ここでとても興味深いのが、『進撃の巨人』が“戦争”を克明に描いた作品であるということである。

あらすじでは「巨人と人類の壮絶な戦いを描いた――」と紹介されることが多いが、原作の後半、アニメ「The Final Season」の物語はそれだけにとどまらない。むしろ、そこで描かれるのは人類同士の戦い。国と国、民族と民族がそれぞれ加害と被害の歴史を背負い、憎しみの連鎖と共に戦いを続けてきた歴史だ。そして、正義というもの自体が揺らぐ中で「何のために戦うのか」もしくは「どうしたら戦いを止めることができるか」と思い悩む登場人物たちの思いの交錯である。

[PHOTO]iStock

『進撃の巨人』はダークファンタジーの作品であるし、舞台は架空の世界である。しかし現実の社会と作品世界を重ね合わせて考えることのできるテーマは沢山ある。そうした社会性を持った内容も高い評価を集めている一因と言えるだろう。

そして、主題歌として書き下ろされた楽曲の数々も、こうした『進撃の巨人』の物語性に寄り添って作られている。

つまり、アニメ作品の主題歌という形ではありながら、ロシアとウクライナの戦争が勃発し、世界が“有事”となった今、起こっている事態に呼応するような表現を持つ楽曲が現在のJ-POPシーンを代表するヒットソングの一つとして海外に受容されている、ということになるわけだ。

主題歌で歌われていること

では、『進撃の巨人』The Final Seasonの主題歌はどんなことを歌っているのか。戦争というものに対して、どのように向き合っているのか。

SiMの「The Rumbling」は、全編英語詞の楽曲だ。タイトルの「The Rumbling」は作中に登場するキーワード「地鳴らし」を意味する。無数の巨人を世に解き放ち、文字通り世界を踏み潰すという行為。発動すると人類の滅亡に直結するため、現実世界における核兵器と同じようにある種の抑止力として扱われてきたが、主人公のエレン・イェーガーがこれを実行に移したことで物語は急転する。

「all I ever wanted to do was do right things(正しいことをしたいと願っただけだ)」「all I ever wanted to do was save your life(ただお前を守りたかっただけだ)」――と歌う「The Rumbling」は、エレンの主観的な視点を強く意識させる一曲と言える。

一方、『進撃の巨人』The Final Season Part 2のエンディングテーマとして書き下ろされたヒグチアイの「悪魔の子」は、憎しみの連鎖が絡み合う戦争の背景を俯瞰の視点で描いた一曲になっている。

「悪魔」という言葉も作中に登場するキーワード。主人公たちの民族はその歴史から“悪魔の末裔”と呼ばれ迫害を受ける。戦士として育ち“悪魔”を殺すことが正義であると教え込まれてきた少女のキャラクターも登場し、敵視していた対象と暮らしを共にする経験を経て「悪魔なんていなかった」と気付く場面もある。

「その目を閉じて 触れてみれば 同じ形 同じ体温の悪魔」という「悪魔の子」の歌詞は、そうした描写を意識した言葉と言えるだろう。

また、この曲で印象的なのはTVサイズでは使われない2番の歌詞だ。「鉄の雨が 降り散る情景 テレビの中 映画に見えたんだ」「戦争なんて 愚かな凶暴 関係ない 知らない国の話」――と歌われる歌詞は、作品世界で描かれる戦争そのものよりも、メディアを通してそれに触れる“視聴者”の存在を指し示す言葉のように思える。

そしてこの言葉は、偶然にもまさに今現実世界で起こっていることを示唆するような内容に受け取れる。YouTubeのコメント欄にもこの曲のメッセージに感じ入り、平和を願う内容のコメントが各国語で書き込まれている。

戦争と日常を接続する一曲

『進撃の巨人』The Final Season Part 1のオープニングテーマとして書き下ろされた神聖かまってちゃんの「僕の戦争」も、巧みな仕掛けと深い意図を持った一曲になっている。

前述の「Crunchyroll Anime Awards 2022」でも「ベストオープニングテーマ」に選ばれるなど海外での評価も高いこの曲。歌詞は1番と2番が英語、3番が日本語で書かれている。

主要キャラクターが一切登場せず禍々しい戦場風景が描かれたOP映像に乗せて歌われるのは「Sinister faces, growing curses(邪悪な顔、増大していく呪い)」や「This is my last war(これが僕の最後の戦争だ)」といった言葉。TVサイズで使われる部分の歌詞は『進撃の巨人』の物語性に寄り添った内容になっているのだが、フルサイズ音源で聴くことのできる後半の日本語歌詞は、学校が舞台。いじめられっ子の独白のような内容になっている。

つまり「僕の戦争」というタイトルの言葉にはダブルミーニングが込められている。神聖かまってちゃんなりの発想とやり方で、ダークファンタジーの世界に描かれる“戦争”を思春期の子供たちの日常へと接続するような一曲になっているのである。

おそらくこの先にも繰り返し名作として語り継がれていくであろう『進撃の巨人』。漫画やアニメだけでなく、主題歌がどう作品と絡み合い、どんな現象を生み出していったかを読み解いていくのも、とても興味深い。