第64回グラミー賞授賞式が、現地時間4月3日にラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された。最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞候補のBTSは惜しくも受賞を逃した。日本人アーティストが2人受賞する快挙を果たした。

今年のグラミー賞は、新型コロナウイルスの感染拡大による延期を経て、会場をロサンゼルスからラスベガスに移し、昨年に続き、南アフリカ共和国出身の人気コメディアン、トレバー・ノアがホストを務め、開催された。

最多受賞に輝いたのは、11部門でノミネートされていたジョン・バティステ。「We Are」で、年間最優秀アルバム賞を含む5つの部門を受賞した。次点は、ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パークとコラボレーションしたシルク・ソニックで4部門獲得、オリヴィア・ロドリゴとフー・ファイターズがそれぞれ3部門獲得と続いた。

最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞に候補入りしていたBTSは、惜しくも受賞を逃したものの、『007』を彷彿とさせるパフォーマンスで会場を盛り上げた。

また日本からは、メゾソプラノ歌手の藤村実穂子さん参加の「マーラー交響曲第8番『千人の交響曲』」が最優秀合唱パフォーマンス賞を受賞。チェロ奏者の松本エルさんが参加するアルバムが最優秀クラシック・ソロ・ボーカル・アルバム賞に選ばれる快挙を記録した。

<年間最優秀レコード賞(Record Of The Year)>

ABBA「I Still Have Faith in You」

ジョン・バティステ「Freedom」

トニー・ベネット&レディー・ガガ「I Get a Kick Out of You」

ジャスティン・ビーバー feat.ダニエル・シーザー&ギヴィオン「Peaches」

ブランディ・カーライル「Right on Time」

ドージャ・キャット feat.SZA「Kiss Me More」

ビリー・アイリッシュ「Happier Than Ever」

リル・ナズ・X「Montero(Call Me by Your Name)」

オリヴィア・ロドリゴ「Drivers License」

★シルク・ソニック(ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク)「Leave the Door Open」

<年間最優秀アルバム賞(Album Of The Year)>

★ジョン・バティステ『We Are』

トニー・ベネット&レディー・ガガ『Love for Sale』

ジャスティン・ビーバー『Justice(Triple Chucks Deluxe)』

ドージャ・キャット『Planet Her(Deluxe)』

ビリー・アイリッシュ『Happier Than Ever』

H.E.R.『Back of My Mind』

リル・ナズ・X『Montero』

オリヴィア・ロドリゴ『Sour』

テイラー・スウィフト『Evermore』

カニエ ・ウェスト『Donda』

<年間最優秀楽曲賞(Song of the Year)>

エド・シーラン「Bad Habits」

アリシア・キーズ&ブランディ・カーライル「A Beautiful Noise」

オリヴィア・ロドリゴ「Drivers License」

H.E.R.「Fight for You」

ビリー・アイリッシュ「Happier Than Ever」

ドージャ・キャット feat.SZA「Kiss Me More」

★シルク・ソニック(ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク)「Leave the Door Open」

リル・ナズ・X「Montero(Call Me by Your Name)」

ジャスティン・ビーバー feat.ダニエル・シーザー&ギヴィオン「Peaches」

ブランディ・カーライル「Right on Time」

<最優秀新人賞(Best New Artist)>

アルージ・アフタブ

ジミー・アレン

ベイビー・キーム

フィニアス

グラス・アニマルズ

ジャパニーズ・ブレックファスト

ザ・キッド・ラロイ

アーロ・パークス

★オリヴィア・ロドリゴ

スウィーティー

<最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞(ソロ)>

ジャスティン・ビーバー「Anyone」

ブランディ・カーライル「Right On Time」

ビリー・アイリッシュ「Happier Than Ever」

アリアナ・グランデ「Positions」

★オリヴィア・ロドリゴ「drivers license」

<最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞(グループ>

トニー・ベネット&レディー・ガガ「I Get A Kick Out Of You」

ジャスティン・ビーバー&ベニー・ブランコ「Lonely」

BTS「Butter」

コールドプレイ「Higher Power」

★ドージャ・キャット feat. シザ「Kiss Me More」

