米AMCの『ウォーキング・デッド』最後のシーンの撮影が終了し、12年間に及ぶ11シーズン全177話の歴史に幕が下ろされた。

『ウォーキング・デッド』の公式Twitterアカウントが、キャストの写真とともにシリーズ終了に関する声明を投稿している。

「記念すべき日です! #TheWalkingDead(『ウォーキング・デッド』)の撮影が終了します。途方もない12年間でした。素晴らしいキャストやスタッフにとって最高の締めくくりとなりますように。#TWDFamily(『ウォーキング・デッド』ファミリー)よ、永遠に!」

Today is the big day! Filming for #TheWalkingDead is coming to an end. It's been an incredible 12 years and we hope all the amazing cast and crew have a fantastic wrap day. #TWDFamily forever! pic.twitter.com/ybGR8jqa9O- The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 31, 2022