韓国の7人組グループ・BTSが現地時間3日(日本時間4日)、米ラスベガスのMGMグランドガーデンアリーナで開催されている米音楽界最高峰の祭典『第64回グラミー賞授賞式』で、世界的ヒット曲「Butter」がノミネートされていた「最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)」受賞を逃した。同部門は、ドージャ・キャット feat.SZAの「Kiss Me More」が受賞した。

【写真】『グラミー賞』に2年連続でノミネートされたBTS カラフル衣装姿も

同部門はそのほか、トニー・ベネット&レディー・ガガ「I Get A Kick Out Of You」、ジャスティン・ビーバー&ベニー・ブランコ「Lonely」、コールドプレイ「Higher Power」がノミネートされていた。

BTSは、2019年『第61回グラミー賞授賞式』にプレゼンターとして初出席。2020年の第62回ではリル・ナズ・Xとのコラボで初パフォーマンスし、昨年の第63回ではシングル「Dynamite」で韓国歌手として初めて「最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)」にノミネート。単独ステージ(コロナ禍で事前収録)も披露した。今年は2年連続ノミネート、3年連続でパフォーマンスを披露した。

授賞式の模様は、WOWOWプライムで午前8時より独占生中継(同時通訳)およびWOWOWオンデマンドで生配信。きょう4日午後10時からWOWOWライブで再放送(字幕付き)。