『コードギアス 反逆のルルーシュR2』『機動戦士ガンダム』シリーズなど、名作アニメを世に送り出してきた、MBS/TBS系全国28局ネットの日曜午後5時のアニメ枠“日5”が3日、5年ぶりに復活した。本日3日は『呪術廻戦』第1期が再放送され、ネット上では「日5のアニメ枠が復活して嬉しい限り」「あっという間に終わっちゃったね 日5復活良いね」などと歓喜の声があがっている。

【画像】日5で放送中の『呪術廻戦』次回予告映像!無双する五条悟の姿も

“日5”枠は、『コードギアス 反逆のルルーシュR2』(2008年)を皮切りに、『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』『青の祓魔師』『マギ』シリーズなど、これまで人気作品を次々放送してきた。

復活した“日5”枠では今後、ガンダムシリーズのTVアニメ最新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』が10月より放送される。

今回の“日5”復活にネット上では「これからどんな名作が誕生するか楽しみ!」「日5復活やったー!」「この枠の復活は嬉しいです」「日5復活、改めておめでとうございます!そしてありがとうございます!」などの声が続々。「呪術廻戦」など関連ワードがツイッターにてトレンド入りする盛り上がりを見せている。

■歴代「日5」作品一覧(2008年4月〜17年4月)・コードギアス 反逆のルルーシュR2(08年4月〜9月)・機動戦士ガンダム00(2nd Season)(08年10月〜09年3月)・鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(09年4月〜10年7月)・戦国BASARA弐(10年7月〜9月)・STAR DRIVER 輝きのタクト(10年10月〜11年4月)・青の祓魔師(11年4月〜10月)・機動戦士ガンダムAGE(11年10月〜12年9月)・マギ The labyrinth of magic(12年10月〜13年3月)・宇宙戦艦ヤマト2199(13年4月〜9月)・マギ The kingdom of magic(13年10月〜14年3月)・ハイキュー!!(14年4月〜9月)・七つの大罪(14年10月〜15年3月)・アルスラーン戦記(15年4月〜9月)・機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(第1期)(15年10月〜16年3月)・僕のヒーローアカデミア(16年4月〜6月)・アルスラーン戦記 風塵乱舞(16年7月、8月)・七つの大罪 聖戦の予兆(16年8月、9月)・機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(第2期)(16年10月〜17年4月)