スマホゲーム原神のプレイテストで、A15 Bionicチップ搭載のiPhone SE(第3世代)が高い平均フレームレート(FPS)と電力効率性を発揮しました。Samsungフラッグシップ機と比較すると、その圧倒的なパフォーマンスが伺えます。

スマホモデルの独自のベンチマークテストで知られるGolden Reviewer氏(@Golden_Reviewer)は、「Samsung、いったいどうなっているんだい?(iPhone SE 3は)小さいけどパワフルだ!」とのコメントを添えて、iPhone SE(第3世代)の原神プレイテストのベンチマーク結果をソーシャルメディアで共有しました。



