¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¾å»Ê¥¬¥Á¥ã¤Ë³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¡Ë¤Ç¿·¼Ò²ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´ÆÀ¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¡£ÈÖÁÈ¤¬½¸¤á¤¿¿·¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¾å»Ê¥¬¥Á¥ã¤Ë³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤È¡¢¥À¥á¾å»Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö£³Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ä¤È°ÛÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤ÇÅú¤¨¤ë¡£
¡ÖÆ±´ü¤¬Í¥½¨¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¿·Æþ¼Ò°÷¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤«¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡ÖµëÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¼¤á¤Þ¤¹¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Å¾¿¦Àè¤òÃµ¤¹¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢àÎÁÄâÈ¯¸Àá¤·¤Æ¡¢¡ÊÅö»þ¤Î¡ËÉðÉô´´»öÄ¹¤Ë»à¤Ì¤Û¤ÉÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èà¥Í¥¿ÈäÏªá¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£