¹ñ¸åÅç¤ÇÌë´Ö¤ËÁ®¸÷¡¢ÄÌÊóÁê¼¡¤°¡¡º¬¼¼¤ÇÃÏÌÄ¤ê¡¡ÉÔ°Â¹¤¬¤ë
¡¡¥í¥·¥¢¤¬ÉÔË¡Àêµò¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÊýÎÎÅÚ¡¦¹ñ¸åÅç¤Ç3·îËö¡¢¾ÈÌÀÃÆ¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ®¸÷¡Ê¤»¤ó¤³¤¦¡Ë¤¬Ìë¶õ¤ò¾È¤é¤·¡¢ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»ÔÆâ¤Î¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤ÇÃÏÌÄ¤ê¤äÃÏ¶Á¤¤âµ¯¤¤¿¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤ëÅÅÏÃ¤äÄÌÊó¤¬»ÔÌò½ê¤äÆ»·Ùº¬¼¼½ð¤ËÁê¼¡¤¤¤À¡£»ÔÌ±¤¬ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¹ñ¸åÅç¤ÎÅç±Æ¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òËèÆü¿·Ê¹¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£
ËÌÊýÎÎÅÚ½ä¤ë¸ò¾ÄÃæÃÇ ¥í¥·¥¢³°Ì³¾ÊÀ¼ÌÀ¤òÆÉ¤à
¡¡Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á®¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï3·î30Æü¸á¸å6»þ²á¤®¤«¤é1»þ´Ö¶¯¡£º¬¼¼³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÁ¥¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë»ÔÎ©²Öºé¾®¤Î°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¦²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«Êª¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö²Ö²Ð¤Ë¤·¤Æ¤Ï°Û¾ï¤ÊÍÉ¤ìÊý¡×¡Ö¡Ê¥í¥·¥¢¤Ë¡ËÆüËÜµùÁ¥¤¬·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥·¥¢·³ÅìÉô·³´É¶è¤Ï¹ñ¸å¡¢ÂòÂª¤ÎÎ¾Åç¤Ç¶á¤¯1000¿Íµ¬ÌÏ¤ÇÂÐÀï¼ÖÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢3·î25Æü¤ËÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁ®¸÷¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¡£¡ÚËÜ´Ö¹À¾¼¡Û