千葉県で震度4の地震発生

03月31日 20時52分頃、千葉県で最大震度4を観測する地震がありました。

震源地：千葉県北西部

マグニチュード：4.7

震源の深さ：約70km

この地震による津波の心配はありません。

震度4：【千葉県】

千葉花見川区花島町

震度3：【茨城県】

取手市寺田

【埼玉県】

さいたま大宮区天沼町 さいたま大宮区大門 川口市中青木分室 川口市安行領家 草加市中央 新座市野火止 八潮市中央 三郷市中央 吉川市きよみ野

【千葉県】

千葉中央区中央港 千葉中央区千葉市役所 千葉稲毛区園生町 千葉若葉区小倉台 千葉緑区おゆみ野 千葉美浜区稲毛海岸 船橋市湊町 松戸市西馬橋 野田市鶴奉 習志野市鷺沼 柏市旭町 柏市柏 市原市姉崎 流山市平和台 八千代市大和田新田 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 浦安市日の出 浦安市猫実 四街道市鹿渡 白井市復 長南町総合グラウンド 長南町長南 木更津市富士見 君津市久留里市場 富津市下飯野 鋸南町下佐久間

【東京都】

東京千代田区大手町 東京中央区勝どき 東京港区海岸 東京港区南青山 東京港区白金 東京新宿区上落合 東京文京区大塚 東京江東区青海 東京江東区越中島 東京品川区北品川 東京品川区平塚 東京国際空港 東京大田区本羽田 東京大田区多摩川 東京世田谷区三軒茶屋 東京世田谷区成城 東京渋谷区宇田川町 東京渋谷区本町 東京中野区中野 東京中野区中央 東京杉並区桃井 東京豊島区南池袋 東京北区西ヶ原 東京荒川区荒川 東京荒川区東尾久 東京板橋区相生町 東京練馬区豊玉北 東京足立区神明南 東京足立区千住中居町 東京足立区伊興 東京葛飾区立石 東京江戸川区中央 東京江戸川区鹿骨 東京江戸川区船堀 調布市西つつじヶ丘 町田市本町田

【神奈川県】

横浜鶴見区馬場 横浜鶴見区末広町 横浜神奈川区神大寺 横浜神奈川区広台太田町 横浜中区山手町 横浜保土ケ谷区上菅田町 横浜港北区日吉本町 横浜戸塚区鳥が丘 横浜旭区川井宿町 横浜緑区十日市場町 横浜緑区鴨居 横浜瀬谷区三ツ境 横浜青葉区榎が丘 横浜青葉区市ケ尾町 川崎川崎区宮前町 川崎中原区小杉町 川崎宮前区宮前平 大和市下鶴間 相模原中央区中央 相模原南区相模大野 愛川町角田

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※地震の規模や影響によっては、速報をお伝えした後、通常の放送内容となっている場合があります