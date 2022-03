DSCCの最高経営責任者(CEO)ロス・ヤング氏が、iPhone16が画面下埋込み型Face IDを搭載するも、画面下埋込み型Touch IDは搭載されないとの予想をTwitterに投稿しました。

アナリストのミンチー・クオ氏が伝えた、「2023年および2024年モデルのiPhoneに画面下埋込み型Touch IDが搭載されることはない」との予想に関し、ヤング氏もこれに同意しています。



これらの機種での生体認証機構はFace IDになるようですが、搭載位置はiPhone16において画面下に埋め込まれるとヤング氏は述べています。



Under display Face ID is coming to the iPhone (16), under display Touch ID is not…

— Ross Young (@DSCCRoss) March 30, 2022