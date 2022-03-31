ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇM7.0¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇM7.0¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
2022/03/31 06:10 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î3·î31Æü(ÌÚ)5»þ57Ê¬º¢¡¢³¤³°¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÆîÂÀÊ¿ÍÎ¡Ê¥í¡¼¥ä¥ê¥Æ¥£¡¼½ôÅçÆîÅìÊý¡Ë¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¡Ê¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ë¤Ï7.0¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¿Ì¸»¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÄÅÇÈ·ÙÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊPTWC¡Ë¤Ë¤è¤ë¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÄÉµ¡ËÆüËÜ¤Îµ¤¾ÝÄ£¤â6»þ30Ê¬¤Ë±óÃÏÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÄÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ç¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤ò´ÑÂ¬
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Ì¸»¶áËµ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç7cm¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¡Ê7»þ20Ê¬ PTWCÈ¯É½¡Ë
0.07m¡¡Ê©ÎÎ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡¡¥Þ¥ìÅç
0.06m¡¡Ê©ÎÎ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡¡¥¦¥ï¥ó¥Ì
0.02m¡¡Ê©ÎÎ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡¡¥ê¥ÕÅç
¿Ì¸»¶áËµ¤Ç¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¿ÌÅÙ3¡ÉÄøÅÙ¤ÎÍÉ¤ì¤«
ÊÆ¹ñÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¹ñÎ©ÃÏ¿Ì¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼(USGS,NEIC)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ì¸»¶áËµ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç²þÀµ¥á¥ë¥«¥ê¿ÌÅÙ³¬µé¤Î¸ÄøÅÙ¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¸·Ì©¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Îµ¤¾ÝÄ£¿ÌÅÙ³¬µé¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¿ÌÅÙ3ÄøÅÙ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÍÉ¤ì¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£