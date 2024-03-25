¼Â¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ë­ÉÙ¡ª¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¤Î¸ú²Ì

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¥«¥«¥ª¤Î´ÞÍ­ÎÌ¤¬70¡ó°Ê¾å¤Î¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©Á°¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤Î¿©¤Ù²á¤®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï

¿©»ö¤Î»þ¡¢³§¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£

­¡¡ÖÌîºÚ¡×¢ª­¢¡ÖÆù¡¦µû¡×¢ª­£¡ÖÊÆ¡¦¥Ñ¥ó¡×¤Î½ç¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¿©¸å¤Î·ìÅü¤Î¾å¾º¤ò¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¡¢­¡¡ÖÌîºÚ¡×¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢¤­¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤òÇÓÝõ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤â ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£

¡ÖÏ·²½ËÉ»ß¡× ¡ÖÆ°Ì®¹Å²½Í½ËÉ¡× ¡Ö·ì°µÄã²¼¡× ¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤º¡¢Ä«ÃëÈÕ¤Î¿©»ö»þ¤È¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤­¤ËÀÝ¼è¡£ ¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¦¤ì¤·¤¤¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¥«¥«¥ª¤Î´ÞÍ­ÎÌ¤¬70¡ó°Ê¾å¤Î¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£

¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÀÝ¼è¤·¤Æ ·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

[Ê¸¡§¶äºÂ·ì±Õ¸¡ºº¥é¥Ü -ketsuken-]

¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£