ÌÚ²¼¤Û¤¦¤«à¥¯¥Óá¤Ç£Î£È£Ë¡¢£Ô£Â£Ó¡ÄºÆÊÔ½¸¤ÎÍò¡¡ÏÆÌò¶Ë¤á¤¿ÃË¤ÎÂå½þ
¡¡Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡½÷Í¥¤¿¤Á¤Ø¤ÎÀ²Ã³²ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÌÚ²¼¤Û¤¦¤«¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬ÀèÆü¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Þ¤ÀÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µÞ¤¤ç¥É¥é¥Þ½Ð±é¥«¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿£Î£È£Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢³Æ¶É¤¬ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï£´·î£µÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î£Î£È£Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥È¡£¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¹ßÈÄ·èÄê¤À¤«¤é¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤áÆÍ´Óºî¶È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÚ²¼¤Ï¼ç±é¤òÄ¥¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÏÆÌò¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎºÆÊüÁ÷¤ä±Ç²è¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌÚ²¼¤ÈàÁø¶øá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤Ç¤Ï£´·î£³Æü¤Ë±Ç²è¡Ö¼·¤Ä¤Î²ñµÄ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÔ½¸ÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ£²£±²¯±ß°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á»á¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÌîÂ¼èßºØ¤Î¤Û¤«¹áÀî¾ÈÇ·¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬Ì³¤á¤ëÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡¢¥¼¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÊÔ½¸¤Ï½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÚ²¼¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤áºÆÊÔ½¸¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÂç¹²¤Æ¡£½Ð±éºî¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï²áµîºî¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆàÌÚ²¼¤Û¤¦¤«¥Á¥§¥Ã¥¯á¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¡Ê£Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾ÇÈ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£