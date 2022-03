『IT／イット』前日譚シリーズの企画がHBO Maxで進行中

スティーヴン・キング原作ホラー『IT/イット』シリーズの前日譚シリーズの企画が米HBO Maxで進行中であると米TVlineが伝えている。

2017年に映画化され、大ヒットを記録した『IT/イット"それ"が見えたら、終わり。』(以下、『IT/イット』)。その前日譚ドラマの企画がHBO Maxにて進行中で、現時点での仮タイトルは"Welcome to Derry"。60年代の米国メイン州に位置する架空の田舎町・デリーを舞台に、27年毎に続く呪いの起源を探るストーリーになるという。

米Varietyによると『IT/イット』や、その続編『IT/イット THE END "それ"が見えたら、終わり。』(以下、『IT/イットTHE END』)で監督を務め、本シリーズをホラー映画歴代興行収入NO.1を記録するほどの大ヒットに導いたアンディ・ムスキエティが前日譚シリーズの脚本と製作総指揮を担当する予定とのこと。そのほか、製作総指揮にはムスキエティとタッグを組んできた妻バルバラ・ムスキエティと『ザ・メッセージ』の脚本を務めたジェイソン・フュークスが名を連ねている。

キングの世界観に基づきつつ、ムスキエティとフュークスによってオリジナルのストーリーが練られ、ビル・スカルスガルド(『ノット・オーケー』)らが出演する『IT/イット』の世界に繋がるようだ。

気になるのは、『IT/イット』に欠かせないピエロのペニーワイズがどのような形で登場するのかというところ。ムスキエティ監督版でペニーワイズを演じたビルは、大人になった少年少女を描く続編『IT/イット THE END』でも再演。先日アカデミー賞主演女優賞を受賞したジェシカ・チャステインはじめ、『X−MEN』シリーズのジェームズ・マカヴォイらと共に、第一作を上回る恐怖を描き出した。

現時点でキャストの詳細などは明らかになっていないが、馴染みあるキャストが登場するのか注目しておきたい。(海外ドラマNAVI)

