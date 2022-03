『SATC』キャスト、サラ・ジェシカ・パーカーの57歳誕生日をお祝い

先週、3月25日に57歳の誕生日を迎えたサラ・ジェシカ・パーカー。『SEX AND THE CITY』、そして『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』でエイジレスな魅力を放ち、世界中に大きな影響を与えている彼女を、共演者たちが祝福した。

ミランダ役のシンシア・ニクソンは、2008年公開の映画『セックス・アンド・ザ・シティ』からの写真をInstagramに投稿。キャプションでは「古い友、あなたを慕っているし、あなたという女性に心から憧れるわ。これまでも、これからも。ハッピー、ハッピー・バースデー! 良いことがたくさんありますように!」と、メッセージを送った。

アンソニー役のマリオ・カントーネは、Instagramにて「君のことを知れて、一緒に仕事ができて、その壮麗さに関わることができて、僕はなんて幸運なんだ」とコメント。「作品においても人生においても親愛なる愛する人」とサラを慕うマリオが投稿した写真には、カメラに向かって魔女のように手を伸ばす二人の姿が映っているが、これはブロードウェイミュージカル『ピピン』の「魔法の世界へようこそ」の一節「We Got Magic To Do」を舞台裏で歌っている時に撮られたもののようだ。

誕生日の夜、ニューヨークのフランス料理店で25年に渡って結婚生活を送る夫マシュー・ブロデリック(『フェリスはある朝突然に』)とディナーを楽しんだサラ。二人はトニー賞受賞の名作を20年ぶりにブロードウェイに蘇らせた『プラザ・スイート』で夫婦共演。新型コロナウイルスの影響を受けて2年ほど遅れが出ていたが、満を持して開演に。Instagramのストーリーでは、控室に届いたたくさんの花々を映しながら「気持ちのこもった親切で素敵な思いや、劇場に届いたお花など、お祝いしてくれたみんな、ありがとう」と感謝を述べていた。

サラ、おめでとう! シーズン2への更新も決まった『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』はU-NEXTで独占配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』Photograph by Craig Blankenhorn/HBO Max