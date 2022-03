ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が、PlayStationのサブスクリプションサービスであるPlayStation Plus(PS Plus)とPlayStation Now(PS Now)を統合した、新しいPlayStation Plusを発表しました。プランは3段階が用意されており、プランによっては数百本のタイトルが遊び放題になります。

PlayStation®Plusが6月に大幅リニューアル! PlayStation™Nowとサービス内容を統合し、数百本のタイトルを提供 - PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2022/03/29/20220329-psplus/

PlayStation's Jim Ryan: Our games could suffer if they went straight into PS Plus | GamesIndustry.biz

https://www.gamesindustry.biz/articles/2022-03-28-playstations-jim-ryan-our-games-could-suffer-if-we-put-them-straight-into-ps-plus

SIEが新しいPlayStation Plusを発表するというウワサは以前からささやかれていました。

新しいPlayStation Plusと目される「Project Spartacus」のリリースが間近に迫るというウワサ - GIGAZINE

発表されたPlayStation Plusは3種類のプランが用意されています。

◆PlayStation Plus Essential

価格:1ヵ月 850円(税込)・3ヵ月 2150円(税込)・12ヵ月 5143円(税込)

内容:毎月2タイトルのゲームを無料で遊べるフリープレイ、加入者限定割引、クラウドストレージでのセーブデータ預かり、オンラインマルチプレイ

◆PlayStation Plus Extra

価格:1ヵ月 1300円(税込)・3ヵ月 3600円(税込)・12ヵ月 8600円(税込)

内容:PlayStation Plus Essentialで提供されるサービスすべて、PlayStation 4およびPlayStation 5の人気タイトル数百本のダウンロード

◆PlayStation Plus Premium

価格:1ヵ月 1550円(税込)・3ヵ月 4300円(税込)・12ヵ月 1万250円(税込)

内容:PlayStation Plus Essential・PlayStation Plus Extraのサービス内容、PlayStation 3のクラウドストリーミングプレイ、初代PlayStation・PlayStation 2・PSPのソフトのダウンロードあるいはクラウドストリーミング、購入前にゲームをお試しプレイできる機能

また、クラウドストリーミングを利用できない国や地域では、PlayStation Plus Premiumより少し低価格な「PlayStation Plus Deluxe」も提供されるとのこと。また、記事作成時点でPS Nowを契約している場合は、PlayStation Plus Premiumに自動的に切り替わり、追加の費用を支払う必要はないとのこと。

新しいPS Plusの提供は大がかりなリニューアルになるため、2022年6月中に日本を含むアジアの複数地域で提供が開始され、続いて北米、ヨーロッパ、それ以外の地域に拡大していくそうです。

SIEのジム・ライアンCEOは、ゲーム関連ニュースサイトのGamesIndustry.bizに対して、「PS PlusとPS Nowを統合すると、合計で5000万人の会員を獲得することになります。PS Nowの加入者の75%は、PS Plusにも加入しており、この2つのサービスを統合することは理にかなっています。そして、その75%のユーザーにとっては、全体的なコストが下がることになります。また、少なくとも3分の2以上の人が12カ月で利用契約を結んでいます」と語っています。

さらにライアンCEOは「ゲームというメディアは、音楽やリニアなエンターテインメントとは全く異なるので、SpotifyやNetflixのようなレベルには至らないと思います。プレイヤーに対して長期にコミットメントしていくライブサービスゲームは、何度も何時間もゲームをプレイするゲーマーのニーズにマッチしています」とコメントしました。