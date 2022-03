ジョン・バーンサル主演『The Wire』製作陣の新作HBOクライムドラマ予告編

『Marvel パニッシャー』の主人公パニッシャー役や『ウォーキング・デッド』などへの出演で知られるジョン・バーンサル主演の新作ドラマ『We Own This City(原題)』の予告編が公開された。米TV Lineが報じている。

刑事ドラマ『THE WIRE/ザ・ワイヤー』のデヴィッド・サイモン(『ホミサイド/殺人捜査課』)とジョージ・ペレカノス(『DEUCE/ポルノストリート in NY』)が再びタッグを組んだ米HBOの予告編では、ボルチモア警察の腐敗したタスクフォースの胸を打つ戦いの叫びが描かれている。

本作はボルチモア・サン紙の記者ジャスティン・フェントンの著書「We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption」をもとにしたもの。ボルチモア警察の銃事件の追跡を任務とするタスクフォースの盛衰、そして警察の本来の業務を犠牲にしてまでも全うすべき麻薬撲滅とその関係者の逮捕という政策が打ち立てられたこの都市の腐敗と、モラルの崩壊を描いている。

ジョンはボルチモア警察のウェイン・ジェンキンス巡査部長を演じる。2015年にメリーランド州ボルティモアで、25歳の黒人男性フレディ・グレイが市警で拘留中に不審死を遂げ、市民が彼の死に対する正義を求めて暴動が勃発。連邦捜査局から捜査の目を向けられた市警は、麻薬が蔓延して暴力犯罪が多発する市の治安を改善させるべく、ウェイン・ジェンキンスと彼が率いる私服部隊"ガン・トレース・タスクフォース"に協力を求める。ところが、この背後で、前代未聞となる規模の犯罪と陰謀が警察内で蔓延っていたことが判明する――。

本作では他に、リーガルドラマ『グッド・ワイフ』のウィル・ガードナー弁護士役で知られるジョシュ・チャールズやジェイミー・ヘクター(『BOSCH/ボッシュ』)、ガブリエル・カーテリス(『ビバリーヒルズ青春白書』)、ダグマーラ・ドミンスク(『メディア王 〜華麗なる一族〜』)らが出演する。

『We Own This City(原題)』は米HBOにて4月25日(月)より放送開始。(海外ドラマNAVI)

Photo:

Photograph by Paul Schiraldi/HBO