29日に行われたカタールW杯アフリカ最終予選第2戦でセネガル代表とエジプト代表が対戦。PK戦までもつれ込んだ一戦でFWモハメド・サラーがレーザーの標的となった。英『エキスプレス』が伝えている。

第1戦はホームのエジプトが1-0で制したものの、第2戦をホームで迎えたセネガルは前半3分の得点で早々と2試合合計スコアでイーブンに持ち込む。しかし、その後はともにゴールを奪えず。延長戦でも決着がつかずに勝敗の行方はPK戦に委ねられることになった。

エジプトの一番手として登場したのがサラー。しかし、ここでサラーを妨害したのがサポーターが浴びせてくる緑色のレーザーだった。試合前の国歌斉唱時からレーザーは照射され、試合中もエジプトの選手たちは“レーザー攻撃”を受けていた。

そして、PK戦に登場したサラーには多くのレーザーが浴びせられ、顔面は緑色に染まる。サラーはボールへと向かったものの、左足から放ったシュートは大きく枠を外れてしまった。

Mohamed Salah before his penalty miss against Senegal. pic.twitter.com/szlmfxDJkN— ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022