¡Ú¥Î¥¢¡Û¼ã¼ê¤¬º¤ÏÇ¤·¤¿Æ£ÅÄÏÂÇ·¡ÖµíÆù£²£°¥¥í¡¢¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡£µ£°¸Ä¡×º¹¤·Æþ¤ì¤ÎÁÀ¤¤
¡¡ÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦Æ£ÅÄÏÂÇ·¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¼þ°Ï¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²·î¤Î²¦ºÂÃ¥¼è¡õ¥Î¥¢ÆþÃÄ¤òµ¡¤Ë¿Í´ÖÀë¸À¤òÊü¤Ã¤¿¸µÌî½Ã¤Ï¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²£¹Æü¤Ë¤ÏÆÍÇ¡¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥Î¥¢Æ»¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀéÍÕ¤Î³°Ë¼¤«¤é±óÏ©¤Ï¤ë¤Ð¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ê¤³¤È¡£¤¶¤ï¤Ä¤¯°ðÂ¼°¦µ±¤äµÜÏÆ½ãÂÀ¤é¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¥¢¥¤¥à¡¦¥Î¥¢¡£¤³¤ì¡¢³§¤µ¤ó¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌó£²£°¥¥í¤ÎµíÆù¤È£µ£°¸Ä¤Î¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤òº¹¤·Æþ¤ì¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ëµî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÚºß»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«£³Ê¬¤Ç¡¢¸«Á÷¤Ã¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¢¤¼¤ó¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Ææ¤Î¹ÔÆ°¤ÎÌÜÅª¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÌÁÍ§¤Îà°Ëâ²¾ÌÌá¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤â¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¶¹âµéÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¹âµé¤Ê¤â¤Î¤ò¼ã¼ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿´»ý¤Á¡ª¡¡²¶¤À¤Ã¤¿¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤Ç½½Ê¬¡£¤â¤¦Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Î¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¼ÒÄ¹¤Î¹âÌÚ»°»ÍÏº¤ËÉÕ¤±ÆÏ¤±¤ò¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÂÌ¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ£ÅÄ·¯¤Ï¥Î¥¢¤ò¾è¤Ã¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ê¡²¬¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò£²¿ÍÍ¶¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¼ã¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò²û½À¤·¤Æ¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥í¥·¥¢¤È°ã¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿Â»ÎÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ï¿¼ËÅ±óÎ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ææ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£