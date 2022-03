今から約2年前のこと、赤ちゃんを死産で亡くした母猫を慰めようと飼い主は子猫のぬいぐるみを作った。すると母猫は、それをまるで我が子のように可愛がり肌身離さず持ち歩いた。切なくも温まるニュースを『GeoBeats Animals』などが伝えた。

TikTokerのイザベルさんが猫の“ヘイゼル(Hazel)”を飼い始めたのは今から約5年半前のことだった。ヘイゼルは生まれたばかりのきょうだいの中で最後まで飼い主が決まらず、イザベルさんは「どうかこの猫をもらって欲しい」と頼まれて引き取ったという。

イザベルさんは「ヘイゼルはきょうだい猫のなかで一番体が小さく、尻尾がなかったの。それで誰も興味を示さなかったのでしょうね。でも私はそんなユニークなヘイゼルを“バニー(うさぎ)”と呼んで可愛がったわ」と明かし、このように続けた。

「我が家にやってきたヘイゼルは最初こそ弱々しかったけど、すぐに家族みんなのアイドルになったの。ヘイゼル自身も『自分が注目されている』ということをよく分かっていて、どんどんやんちゃになっていったわ。」

「そんなある日のこと、避妊手術を予定していたヘイゼルが妊娠していることが分かってね。私たち家族は『とりあえず様子を見よう』ということになって、赤ちゃんの誕生を楽しみにしていたの。ところが赤ちゃんは死産だったのよ。」

「赤ちゃんは十分成長していたはずで、今となっては妊娠後期に何かあったのかは分からないけど、赤ちゃんを亡くしたヘイゼルはすっかり元気をなくしてしまって。夜通し鳴き続ける日が続いたの。」

そんなヘイゼルの悲しむ姿を見ていることができず、イザベルさんは自分の匂いがついた古いシャツにはさみを入れ、子猫のぬいぐるみを作った。そして「少しでも癒しになれば」とヘイゼルに与えてみた。

するとヘイゼルは布の子猫を肌身離さず持ち歩き、胸に抱いて眠るようになった。イザベルさんは「布の子猫と遊ぶようになったヘイゼルは、夜鳴きがなくなり以前の元気が戻ってきたの。子育てをしたくもできなかったヘイゼルが癒されているのを見て、私たちはとても喜んだものよ」と当時を振り返る。

実はヘイゼルはその後、子宮全摘出手術を受けており、しばらくは布の子猫を手放さなかったという。ただ現在はイザベルさんの母に最も甘えてくるそうで、抱っこしてもらうまで鳴き続けるのだとか。また家族が飼っているハムスターを我が子のように可愛がっているそうで、イザベルさんは「ヘイゼルは私にとってはベストフレンド。ヘイゼルなしの生活は考えられないわ」と笑顔をみせる。

なおイザベルさんは2020年5月、ヘイゼルが布の子猫で遊ぶようになった過程をTikTokで紹介、これが今年になってメディアに取り上げられて大きな反響を呼んだ。

動画には「涙が出て止まらなかった」「子を亡くして悲しいのは、猫も人間も同じだよね」「心が温かくなった」「シェアしてくれてありがとう」といったコメントのほか、「子猫を飼ってあげて!」という声もあるそうで、イザベルさんは「私はまだ大学生。今は経済的に難しいの。でもヘイゼルはとても元気よ!」と近況を述べている。

