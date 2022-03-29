¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ö¥Ó¥ó¥¿ÁûÆ°¡×¤¹¤°¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÈ¯É½¡¢ÈÎÇä¤â
¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ó¥ó¥¿¡×¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯¤µ¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈ¯É½¡×¤µ¤ì¤¿¡£
2022Ç¯3·î27Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Âè94²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¡Ö¥Ó¥ó¥¿ÁûÆ°¡×¤òºÆ¸½¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ÏÉÊÌ¾¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤¦¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öeverybody hates chris¡Ê¤ß¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¤¬·ù¤¤¡Ë¡×¡£
¡ÖÉÊÌ¾¡×¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯ËÜ¿Í¤Î¥É¥é¥ÞÌ¾
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¤ÏºÊ¤¬Éî¿«¤µ¤ì¤¿¤È·ãÅÜ¡£¥Ä¥«¥Ä¥«¤È¥í¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¸µ¤ØÊâ¤ß´ó¤ê¡¢Èà¤Î´é¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¤Ï¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öhands_of_doom_¡×¤µ¤ó¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Û¤ò¤¿¤¿¤«¤ì´é¤ò¤½¤à¤±¤¿¥í¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¡¢Ê¿¼êÂÇ¤Á¤òÊü¤Ã¤¿¸å¤Î¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁûÆ°¤«¤é¤ï¤º¤«5»þ´Ö¤Û¤É¸å¤À¡£
ÉÊÌ¾¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡Öeverybody hates chris¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£ÆüËÜ¸ì¤ËÌõ¤¹¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¤¬·ù¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¡×¤È¤Ï¡¢²¥¤é¤ì¤¿Â¦¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¤µ¤ó¤òÉ½¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Öeverybody hates chris¡×¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£2000Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼çÌò¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¡×¡£±Ç²èÉ¾ÏÀ¥µ¥¤¥È¡ÖRotten Tomatoes¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬Æ±ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ó¥ó¥¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ï3·î29Æü17»þ¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡Öebay¡×¤Ç¡¢371¥É¥ë¡ÊÌó4Ëü5800±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£