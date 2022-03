『エージェント・オブ・シールド』キャラが、『アベンジャーズ／エンドゲーム』に登場する予定だった!?

マーベルドラマ『エージェント・オブ・シールド』のキャラクター、ダニエル・ホワイトホールが、マーベル映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019年)に登場する可能性があったようだ。英Digital Spyが報じている。

その人物とは、シーズン2&3に登場し、リード・ダイアモンドが演じたダニエル・ホワイトホール(本名:ヴェルナー・ラインハルト)。

VFXを製作するスタジオCantina Creativeが、ウェブサイトで『エンドゲーム』のコンセプトアートを公開し、その中にホワイトホールの姿が含まれていた。

それを目にしたリードが、「ワオ! これで、なぜスタジオが僕のスケジュールの空きを確認したのか、わかったよ。ありがとう! おっと...、それからハイル、ヒドラ!」とSNSで反応した。

Wow! Now, the mystery of why they called to check my availability has been solved. Thank you!

...oh...and...Hail Hydra!