¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°À½ºî¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡ªË¡Äî¥â¥Î¤«¤é¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Þ¤Ç

第94回アカデミー賞7部門にノミネートされるなど、何かと話題を集めている映画『ウエスト・サイド・ストーリー』。メガホンをとったのは、巨匠スティーヴン・スピルバーグだ。今回、そんなスピルバーグが製作した多様なジャンルのドラマを紹介したい。

ミュージカル好きは必見!『SMASH/スマッシュ』

ブロードウェイを舞台に、マリリン・モンローを題材にしたミュージカル製作の舞台裏と人間模様を描くショービズ・サバイバル・ドラマ。主役であるモンローの座を射止めるため、二人の女性が火花を散らしながらオーディションに臨む。果たして、最後にマリリンを演じてブロードウェイでスポットライトを浴びるのはどちらか――。

主人公は、ウェイターをしながらミュージカルスターを目指すカレン(キャサリン・マクフィー『SCORPION/スコーピオン』)と、実力はあるが舞台では脇役に甘んじてきたアイヴィー(メーガン・ヒルティ『グッド・ファイト』)。

劇中のミュージカル製作に情熱を注ぐスタッフとしてデブラ・メッシング、ジャック・ダヴェンポート、アンジェリカ・ヒューストンら俳優陣が出演し、『ヘアスプレー』や『シカゴ』の製作陣が集結するなど、豪華キャスト・スタッフによってブロードウェイのシンデレラストーリーを壮大に描く。

『ヘアスプレー』でトニー賞、グラミー賞、オリヴィエ賞を受賞した作詞作曲家が手がけた音楽に、きらびやかな衣装とスポットライトの中で舞い踊る演者たち。そして何より、歌い始めた場所をたちまちステージに変えてしまう、彼女たちの美しい歌声に胸を打たれる。

新感覚法廷ドラマ!『BULL/ブル』

裁判科学の専門家である主人公ドクター・ブルと、彼の立ち上げた裁判コンサルタント会社の優秀なチームが、心理学や神経言語学、人口統計学などさまざまな学問とハイテクデータを駆使して裁判を勝利に導く法廷ドラマ。主人公ブル役に『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のマイケル・ウェザリーを迎え、『Dr.HOUSE』や『ホワイトカラー』製作陣が集結している。ブルたちの分析に基づいた弁護によって法廷の空気が一変する爽快感がたまらない!

本作では、陪審員の性格や経歴などを細かく分析したうえで、AIを駆使して選出した「疑似陪審員」による模擬裁判を行って綿密な作戦を練っていく。陪審員の心理をリアルタイムでモニタリングし、裁判中にも移りかわる形勢を見ながら次の一手を繰り出す展開にワクワクさせられる。また陪審員だけでなく、弁護士や証人、そして被告人も分析の対象となり、彼らの隠していた心理が明らかになっていく。

なお、主人公ブルのモデルは『ドクター・フィル』と呼ばれ、1990年代後半にアメリカのテレビ司会者、作家、心理学者として名を馳せたフィル・マッグロウ博士。彼の初期のキャリアである訴訟コンサルタントとしての経験から着想を受けて製作された。

スティーヴン・キング原作のSFサスペンス『アンダー・ザ・ドーム』

ホラーの帝王・スティーヴン・キングの同名小説を原作としたSFサスペンス。平凡な田舎町に突如謎のドームが出現し、住民たちは町に閉じ込められてしまう。外部との連絡や接触は遮断され、食糧や医薬品が不足し、町では日に日に不安と混乱が増していく......。

さらには住民の抱えるさまざまな秘密や疑惑が浮上し、住民は互いに疑心暗鬼に陥る。次々に迫る危機にも勇敢に立ち向かっていく者、混乱に乗じて利益や権力を手にしようとする者など、ドームの中で人間の美しさも醜さも浮き彫りになっていき――!?

無色透明だが水や銃弾も通さない謎のドームの映像表現や、ドームの出現で真っ二つに裂ける牛、飛行機やトレーラーが衝突する様子など、SFならではの奇想天外かつ衝撃的なシーンも盛りだくさん。このドームは一体何なのか、なぜドームは出現したのか。そしてこの町が抱える秘密とは。

メインキャストとして、マイク・ヴォーゲル(『セックス/ライフ』)、ラシェル・ルフェーブル(『プルーブン・イノセント 冤罪弁護士』)、コリン・フォード(『デイブレイク 〜世界が終わったその先で〜』)、ディーン・ノリス(『ブレイキング・バッド』)、ブリット・ロバートソン(『Girlboss ガールボス』)らが登場する。

上記3作のほか、Huluでは、トム・ハンクス主演で空港に閉じ込められた男を描いた『ターミナル』、SFアクション『レディ・プレイヤー1』、さらには今年7月に公開を控えている『ジュラシック・ワールド 新たなる支配者』の源流である『ジュラシック・パーク』シリーズなど、スピルバーグが監督した大ヒット映画を配信中。映画『ウエスト・サイド・ストーリー』とあわせて、ハリウッドの巨匠のフィルモグラフィをたどってみては?

