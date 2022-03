第94回アカデミー賞授賞式が28日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催され、ザック・スナイダー監督のDC映画『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』が「ファンが選ぶお気に入りシーン」部門で1位に、同じくスナイダー監督のゾンビ映画『アーミー・オブ・ザ・デッド』が「ファンが選ぶ2021年お気に入り映画」部門で1位に輝いた。

今回の新企画は、映画芸術科学アカデミーがTwitterと連動して立ち上げたもの。お気に入り映画部門は、2021年に全米公開された映画の中から、ファン投票で最も人気な作品を決定。アカデミー賞にノミネートされていない作品も投票対象となっている。また、お気に入りシーン部門は、映画史に残る名シーンの中から最も印象的なものをファン投票で選ぶ企画だ。

直前予想では、トム・ホランドが主演を務める『スパイダーマン』シリーズ第三弾『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』が最有力候補となっていたが、熱狂的なファンを獲得するスナイダー監督作品が両部門を制する結果となった。ちなみに、『スパイダーマン』はお気に入りシーン部門で2位、お気に入り映画部門では4位だった。

ファンが選ぶお気に入りシーン部門、2021年お気に入り映画部門のトップ5は以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

ファンが選ぶお気に入りシーン部門

第1位 『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』スピードフォースに接続するフラッシュのシーン

第2位 『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』歴代スパイダーマンのスイングシーン

第3位 『アベンジャーズ/エンドゲーム』キャプテン・アメリカの“アベンジャーズ・アッセンブル”コール

第4位 『ドリームガールズ』ジェニファー・ハドソンの「And I Am Telling You I'm Not Going」歌唱シーン

第5位 『マトリックス』主人公ネオの銃弾避けシーン

ファンが選ぶ2021年お気に入り映画部門

第1位 『アーミー・オブ・ザ・デッド』

第2位 『シンデレラ』

第3位 『MINAMATA−ミナマタ−』

第4位 『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

第5位 『tick, tick...BOOM!:チック、チック…ブーン!』