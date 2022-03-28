今夜放送『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル タイムテーブル発表
今夜28日の19時から4時間にわたり、生放送される音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル（TBS系）のタイムテーブルが番組公式サイトにて発表された。
「アーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継する」がコンセプトのライブ番組『CDTVライブ！ライブ！』。今夜は4時間の生放送で豪華アーティストが出演する。
タイムテーブルは以下の通り。
※歌手名の並びはすべて50音順
※歌唱時間は目安
※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり
【19時台】
「春の名曲ライブ！ライブ！〜オープニングアクト〜」
■乃木坂46（久保史緒里、賀喜遥香、柴田柚菜）「明日、春が来たら」
■緑黄色社会「SAKURA」
「春の名曲ライブ！ライブ！」
■JUJU「卒業写真」
■Novelbright「春の歌」
■マカロニえんぴつ「すばらしい日々」
「出張ライブ！ライブ！＠さくらステージ」
■乃木坂46「春ソングSPメドレー」
■森山直太朗「生きとし生ける物へ」
「ライブ！ライブ！」
■milet「Fly High」「Flare」
【20時台】
「ライブ！ライブ！」
■AKB48（最新曲）
■Snow Man「ブラザービート」
■Tani Yuuki「Myra」「W/X/Y」
■Travis Japan/ジャニーズJr.「夢のHollywood」
「出張ライブ！ライブ！＠さくらステージ」
■櫻坂46「五月雨よ」
■DA PUMP「Lean Back 〜俺たちのキーワード〜」
【21時台】
「ライブ！ライブ！」
■Novelbright「The Warrior」
■FUNKY MONKEY BΛBY’S「Lovin’ Life」「エール」
■yama「春を告げる」「MoonWalker」
■優里「シャッター」「ミズキリ」
「ヒット曲×桜映像コラボレーション」
■Creepy Nuts「のびしろ」
■マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
■緑黄色社会「キャラクター」
「出張ライブ！ライブ！＠さくらステージ」
■乃木坂46「Actually...」
【22時台】
■Creepy Nuts「パッと咲いて散って灰に」
■Saucy Dog「シンデレラボーイ」「魔法にかけられて」
■ジャニーズWEST「しらんけど」
「〜歌手デビュー20周年！初登場〜」
■柴咲コウ「桜坂」「かたち あるもの」
■Awesome City Club「On Your Mark」
■森山直太朗「愛してるって言ってみな」