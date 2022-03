現地時間27日(日本時間28日午前)、世界最高峰の映画の祭典「第94回アカデミー賞」授賞式が行われ、長編アニメーション映画賞をディズニーによるミュージカル・ファンタジー『ミラベルと魔法だらけの家』(原題:Encanto)が受賞した。

魔法の力に包まれた、不思議な家に暮らすマドリガル家。家族全員が家から与えられた“魔法の才能(ギフト)”を持つ中で、少女ミラベルだけ何の魔法も使えなかった。ある日、彼女は家に大きな”亀裂”があることに気づく──それは世界から魔法の力が失われていく前兆だった。残された希望は、魔法のギフトを持たないミラベルただひとり。なぜ、彼女だけ魔法が使えないのか? そして、魔法だらけの家に隠された驚くべき秘密とは…?

劇中曲「We Don't Talk About Bruno(邦題:秘密のブルーノ)」はディズニー音楽としては「Let It Go」を超え、1993年の『アラジン』主題歌「A Whole New World」以来となる全米シングルチャート2位を記録。サウンドトラックのアルバム自体もディズニー作品としては『アナと雪の女王2』以来の全米1位を獲得するヒットとなった。

ミュージカルの楽曲を手掛けたのは、舞台「ハミルトン」や「イン・ザ・ハイツ」でトニー賞やグラミー賞などを多数受賞し、『モアナと伝説の海』でアカデミー賞にノミネートされたリン=マニュエル・ミランダ。スコアはジャーメイン・フランコ(『リメンバー・ミー』)。