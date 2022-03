【今週のおすすめ海外ドラマ】『スーパーマン』新シリーズがNHKで開始！

3月28日(月)から4月3日(日)にスタートするおすすめ海外ドラマを新作中心にご紹介! 今週はスティーヴ・マックイーン監督が手掛けるアンソロジー・シリーズ『スモール・アックス』が日本初上陸となるほか、Disney+(ディズニープラス)では話題のマーベル新シリーズ、NHKでは『スーパーマン&ロイス』の日本初放送が開始となる。お見逃しなく!

3月28日(月)から4月3日(日)にスタートする海外ドラマは以下の通り。

■3月29日(火)



『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』シーズン2(Hulu)

スペイン発のサバイバル海洋ミステリーの第二章が開始!

シーズン2では、想像を超えた天変地異に船が壊滅寸前のピンチを迎えるなど、船内は阿鼻叫喚のパニックに。次から次へと訪れる絶体絶命の局面に、航海は過酷さを極める。そんな緊張状態が続く中、船員たちの失われた記憶がフラッシュバックし、彼らの過去や秘密が明るみに...。ついに語られる粒子加速器実験の全容。そして、謎に包まれた「アレクサンドリア計画」の核心に迫る―。

『スモール・アックス』(スターチャンネルEX)

アカデミー賞作品賞を受賞した映画『それでも夜は明ける』のスティーヴ・マックイーン監督が手掛けるアンソロジー・シリーズ。

監督自身のルーツであるイギリスのカリブ系移民コミュニティにスポットライトを当て、1960〜80年代のロンドンを舞台に、カリブ系黒人住民たちの人生の喜びと哀しみ、自らの運命を変えようと苦悩し格闘した人々の姿を、5本の"映画"で綴る。

■3月30日(水)



『ムーンナイト』(Disney+)

マーベル・スタジオが新たに贈る最新ドラマシリーズ! 主演を務めるのは『スターウォーズ』シリーズなどで知られるオスカー・アイザックだ。

『ムーンナイト』の主人公は、国立博物館のギフトショップで働く"穏やかな性格"のスティーヴン・グラント。一見、平凡に見える彼だが、実は悩みを抱えていた。それは、突然記憶が飛び、身に覚えのない狂気に満ちた残酷な記憶が蘇るという幻覚を見ることだった。

頭の中に響くのはもう一人の自分の声。コントロールできないその人格を受け入れたとき、"暴力と残虐性に満ちた人格"のマーク・スペクターが現れ、一目でその凶暴性が伝わってくるほどの迫力を備えた"ムーンナイト"が誕生する――。

■4月1日(金)



『地球最後のバス』(Netflix)

Netflix英国発キッズ向けSFドラマ。気が合わない生徒たち一行が校外学習へ。そこでロボットの攻撃による人類終焉の危機に直面し、思いがけずヒーローとして活躍することになる――。

製作総指揮には『ひつじのショーン』や『ウォレスとグルミット』シリーズで知られるマイルズ・バロー。

■4月2日(土)



『FBI:特別捜査班』シーズン3(WOWOW)

大都会ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐などさまざまな凶悪犯罪に挑む捜査官たちの活躍を描く『FBI:特別捜査班』の最新シーズン。

最新となる第3シーズンでは、潜入捜査をしていた主人公の捜査官マギー(ミッシー・ペリグリム『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』)が復帰。そのほかには、本シリーズが本格女優デビューとなるキャサリン・レニー・ターナーがティファニー役としてチームに加わり、スコーラ(ジョン・ボイド『BONES』)の相棒になる。また、マギーとともに潜入捜査をしていたギャング班のネスター(ジョシュ・セガーラ『シカゴP.D』)も登場し、この二人の関係も見ものに。引き続いてスピーディーな物語、迫力満点のアクションなど見どころ満載!

■4月3日(日)



『スーパーマン&ロイス』(NHK)

スーパーマンことクラーク・ケントと彼の恋人ロイス・レインを主人公にした新シリーズがNHKにて日本初放送! 世界一有名なヒーロー、スーパーマン/クラーク・ケントとジャーナリストの妻ロイスの共働き夫婦が、思春期の息子二人と向き合いながら、地球と家庭の平和を守る。

赤ん坊のときに遠いクリプトン星から地球に送られてきた「鋼鉄の男」スーパーマン。スーパーパワーを駆使し、長年数々の邪悪な敵と戦い地球の平和を守ってきたが、普段は真の姿を隠し一般市民クラーク・ケントとして過ごしている。

そのクラークが有名なジャーナリスト、ロイス・レインと結婚し、双子の男の子の父親に。スポーツ万能で明るく人気者のジョナサンと、内向的で精神的に不安定なジョーダン。地球を救う使命のために不在がちだったが、思春期に突入した息子たちと向き合うため、家族と一緒の時間を増やそうと、自分が育った地方の町スモールビルに戻ることにする。やがて息子のひとりがスーパーパワーを受け継いでいるらしいことがわかり、息子たちに自分がスーパーマンだと明かす。家族との新しい一歩を踏み出そうとした矢先、ロイスと敵対する大物実業家モーガン・エッジが、なぜかスモールビルの炭鉱に興味を示す。さらに、スーパーマンを敵視する謎の男が現われる。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』シーズン2 © ANTENA 3 DE TELEVISION S.A. and GLOBO MEDIA SLU, 2012/『スモール・アックス』© McQueen Limited/『ムーンナイト』(C)2022 Marvel/Netflixオリジナルシリーズ『地球最後のバス』は4月1日(金)より独占配信スタート/『FBI:特別捜査班』シーズン3 (c) MMXXII CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./『スーパーマン&ロイス』SUPERMAN & LOIS and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC. Superman & Lois series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.