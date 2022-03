『NCIS：LA』クリス・オドネルとLL・クール・J、13年で築いた固い絆を語る

大人気犯罪捜査ドラマ『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査』でG・カレンを演じるクリス・オドネルとサム・ハンナ役のLL・クール・Jは、13シーズンにわたって素晴らしいパートナーシップを披露している。そんなコンビが、ダンス・リアリティ番組で共同クリエイターを担当し、固い絆について語っている。

米Varietyのインタビューに応じたクリスとLL。2人はダンス・リアリティ番組『Come Dance With Me』を取り組んだことにより、関係性に新たな一面が加わったとクリスは述べている。

「(『NCIS:LA』の撮影中)毎日、周りに監督や他の人がいても、いつも彼(LL)と僕は2人で個人的な会話をしているんだ。その時に演じているシーンや、これから始まる仕事やキャリア、私生活なんかについてね。この13年間で僕たちは、自分たちの人生で何かを生み出し続けているような気がする。そして、これ(『Come Dance With Me』)は、僕たちが話し合っている大きな話題の一つなんだ。そこには、13年にわたって進化した良好な関係と信頼があって、それが役に立っているよ」

最高のチームワークでダンス番組に取り組んでいる2人だが、あまり踊るのは得意ではないとのこと。クリスは「僕の動きはかなり限られているよ。(踊りに関しては)中学2年生がピークだったと思う」とコメント。ラッパーでもあるLLは、「ダンスは俺向きじゃないかもね。手にマイクを持ってラップを披露しなかったら、俺は見栄えが悪いんだ」と答えていた。

『Come Dance With Me』は、前途有望な若手ダンサーが夢を支えてくれた家族、または家族以外の大人の人でダンスの経験がない人物とペアを組み、優勝に向けて猛特訓に励む番組。クリスとLLが「家族で楽しめると思う」と語った同番組は、米CBSにて4月15日(金)に放送スタート。『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査』シーズン13は、CBSにて毎週日曜に放送中。

(海外ドラマNAVI)

