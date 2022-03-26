µð¿Í¤¬³«Ëë£²Ï¢¾¡¡¡¸¶´ÆÆÄ¤¬¤Û¤á¤¿µÕÅ¾·à¸Æ¤Ö´Ý²Â¹À¤Î°ì¥´¥í¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢µð¿Í£·¡½£µÃæÆü¡¢£²²óÀï¡¢£²£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¤Ë£µ°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ£µÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¡£³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡Ö´Ý¤Î¤¢¤Î°ìÂÇ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿È¬²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç°ì¥´¥í¤òÊü¤Ã¤¿´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ò¼ì·®¼Ô¤Ëµó¤²¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢´Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¼ê¤ÊÅê¼ê¤ÎÉôÎà¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼éÈ÷¿Ø·Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÅÀ£±¡¢¿ÊÎÝÂÇ¡£¤¢¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Áê¼êÅê¼ê¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Î´Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇØÃæÂ¦¤«¤é¤Û¤¦¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑÂ§º¸ÏÓ¤ÎÊ¡¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢£´ÅÀÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë£±»à»°ÎÝ¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂåÂÇ¡¦ÃæÅç¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¡¢¼ãÎÓ¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±£¤ì¤¿à¹¥ÂÇá¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÉÔ¿¶µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿´Ý¤À¤¬¡¢£²£µÆü¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï£±¹æ¥½¥í¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆó²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¸÷¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Êº£µ¨¤Î¡Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤·¤Ä¤³¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤«¤é·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£