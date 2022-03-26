4月9日23：00よりテレビ東京系6局ネット他にて放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』のキャラクター別ビジュアルが公開となりました。

“AnimeJapan 2022”会場・東京ビッグサイトにて、キャラクターデザイン・嶋田和晃さん描き下ろしによるロイド・フォージャー、アーニャ・フォージャー、ヨル・フォージャーのキャラクター別ビジュアルが公開となりました。

これまでのビジュアルとは異なり、全体のトーンを抑えロイド達の裏の顔を全面に押し出したビジュアルとなります。こちらのビジュアルを使用した高さ5メートルの巨大タペストリーが、AJ2022会場内のTOHO animationブースにて展示中です。

アニメ『SPY×FAMILY』作品概要

【放送時期】

4月9日23：00よりテレビ東京系6局ネット他にて放送

新潟テレビ21：4月11日25：45〜

テレビ静岡：4月11日26：00〜

東北放送：4月12日25：00〜

中国放送：4月13日25：25〜

テレビユー福島：4月22日25：55〜

テレビ山梨：4月24日24：50〜

テレビ和歌山：4月28日24：35〜

長野朝日放送：5月7日16：00〜

BSテレ東：4月10日24：35〜

スにて順次

【配信プラットフォーム】

ABEMAプレミアム

Amazon Prime Video

Disney＋（ディズニープラス）

dTV

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

FOD

Hulu

J：COMオンデマンド

milplus

Netflix

Paravi

TELASA

TELASA（auスマートパスプレミアム）

U-NEXT

アニメカ

アニメタイムズ

アニメ放題

バンダイチャンネル 他

【STAFF】

原作：遠藤達哉

監督：古橋一浩

キャラクターデザイン：嶋田和晃

総作画監督：嶋田和晃、浅野恭司

助監督：片桐崇、高橋謙仁、原田孝宏

色彩設計：橋本賢

美術設定：谷内優穂、杉本智美、金平和茂

美術監督：永井一男、薄井久代

3DCG監督：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

副撮影監督：佐久間悠也

編集：齋藤朱里

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

【CAST】

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種粼敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

アニメ『SPY×FAMILY』公式サイト

アニメ『SPY×FAMILY』公式Twitter

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY 製作委員会