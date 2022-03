【Huluランキング】大人気刑務所ドラマが4週連続で1位！（3月15日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、3月9日(水)から15日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『真犯人フラグ』

2.『君と世界が終わる日に』

3.『ムチャブリ! わたしが社長になるなんて』

4.『逃亡医F』

5.『金田一少年の事件簿』

6.『名探偵コナン』

7.『進撃の巨人』

8.『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ!』

9.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

10.『金田一少年の事件簿』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウェントワース女子刑務所』

2.『デクスター:ニュー・ブラッド』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『ウォーキング・デッド』

5.『デクスター』

6.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

7.『プリティ・リトル・ライアーズ』

8.『CSI:科学捜査班』

9.『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』

10.『FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班〜』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『24時間 −刑務所収監までの最後の1日−』

2.『世界10大ミステリーを追え!』

3.『SWAT −危険なミッション−』

4.『ナチス権力者:究極の悪』

5.『ブリティッシュ ベイクオフ』

6.『古代の宇宙人』

7.『ALONE 〜孤独のサバイバー〜』

8.『密着! ネコの毎日』

9.『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』

10.『マヤ文明の予言の島』

アジアドラマ作品トップ10

1.『医師ヨハン』

2.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

3.『コーヒーを飲みましょうか?』

4.『トンイ』

5.『輝く星のターミナル』

6.『リュソンビの婚礼式』

7.『VIP −迷路の始まり−』

8.『知ってるワイフ』

9.『私のIDはカンナム美人』

10.『成化十四年 〜都に咲く秘密〜』

総合部門では、3月13日(日)に最終回が放送された『真犯人フラグ』が、2週ぶりにトップ返り咲き! ついに真犯人が判明し、放送終了後には大きな反響を呼んだ。前週から一つ順位を下げて2位となったのは、大人気ゾンビサバイバルドラマの『君と世界が終わる日に』。そのほか『金田一少年の事件簿』が、5位と10位にそれぞれランクインしている。

海外ドラマ部門では、『デクスター』の10年後を描く続編で、主人公は引き続きマイケル・C・ホールが務めている。

8位に浮上したのは、3月15日からシーズン1〜5の配信が始まった犯罪捜査ドラマの金字塔『CSI:サイバー』シーズン1〜2と、『CSI』シリーズの配信が充実している。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門のトップは、『24時間 −刑務所収監までの最後の1日−』。長期刑の判決を受けた犯罪者に密着したドキュメンタリーで、収監される前の24時間をどう過ごすのかが描かれる。過ちを謝罪する者、崩壊した家族を修復する者など、それぞれが抱える思い・背景を追う。

8位の『密着! ネコの毎日』では、イギリスのある村で、ペットのネコたちにGPS機能付きの首輪を装着して、1週間の行動を探る。果たして、ネコたちは外で何をしているのか? 飼い主たちが知らないネコの一面が明らかとなる。

アジアドラマ部門では、2月中旬から引き続き『医師ヨハン』が1位。後を追うのは、大人気ファンタジー・ラブロマンスの『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』。2月下旬から、トップ2に変動はない。Huluで独占配信中のヒューマンドラマ『コーヒーを飲みましょうか?』は、前週から一つ上げ、3位にランクアップした。(海外ドラマNAVI)

Photo:

Huluプレミア『デクスター:ニュー・ブラッド』Huluで独占配信中 ©2022 Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

『24時間 −刑務所収監までの最後の1日−』Huluで配信中 ©2022 A&E Television Networks. All Rights Reserved.

『CSI:科学捜査班』シーズン1~5 Huluで配信中 ©2022 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『密着! ネコの毎日』Huluで配信中 © BBC 2013