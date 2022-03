【Hulu 4月海外ドラマ】『ロック・アップ』最終シーズンなど話題作が登場！

Hulu、2022年4月のラインナップは、『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』ファン待望の最終シーズンや、話題のパニック・サバイバル『ラ・ブレア』が日本初配信! や『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』や『私立探偵マグナム』の新シーズンも登場する。

ファン待望の最終シーズン!『ロック・アップ:オアシス』



4月19日(火)から毎週火曜日に1話ずつ独占配信

スペインのドラマ史に革命をもたらしたと言わしめる『ペーパー・ハウス』)。塀の外でも更にパワーアップして大暴れする二人に目が離せない!

※『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン1〜4はHuluで独占配信中

ロサンゼルス未曽有の大パニック!『ラ・ブレア』シーズン1



4月29日(金・祝)から全話一挙独占配信

すでにシーズン2の制作も決定している超話題作。物語の舞台はロサンゼルスの中心部に位置するラ・ブレア地区。渋滞で混雑する道路に、突如として巨大なシンクホール<陥没穴>が開き、大勢の人々や車、建物が瞬く間に落下。突然の大災害を目の当たりにし、地上に取り残された人々は、穴に飲み込まれた大切な人々の生存を信じ、決死の救出を試みる。

出演キャストに名を連ねるのはナタリー・ジー(『JUSTIFIED 俺の正義』)、オーエン・マッケン(『シカゴP.D.』)ら。

大人気ラブコメディ『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン6

4月27日(水)から独占配信(字・吹)

『エミリー、パリへ行く』のダーレン・スターがクリエイターを務める大人気ラブコメディ。ついにシーズン6が日本初上陸! 40代のシングルマザーであるライザは、出版業界で働くという夢をかなえるために、ひょんなことから20代になりすまして無事出版社に就職する......というストーリー。

韓国ドラマ『バッド・アンド・クレイジー』

4月26日(火)から独占配信

出世のためなら悪事も辞さない"バッド"な警部リュ・スヨルと、正義感あふれる"クレイジー"な男・Kが織りなす爽快アクションコメディ! 主人公を演じるのは『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』で人間の女性に恋をしてしまった死神でおなじみのイ・ドンウク。相棒のK役は、『イカゲーム』で一躍有名となったウィ・ハジュンが扮する。ほか、K-POPアイドルグループ「VIXX」リーダーのエンが本名チャ・ハギョン名義で出演するなど、豪華なキャスト陣も見どころ。



その他配信情報【一覧】

■『LOVE LIFE /ラブ・ライフ』シーズン1

4月4日(月)から見放題先行配信(字・吹)

■『ゾーイの超イケてるプレイリスト』シーズン1

4月11日(月)から見放題先行配信(字・吹)

■『CSI:科学捜査班』シーズン 6〜10

4月16日(土)から配信(字・吹)

■『CSI:ニューヨーク』シーズン 4〜6

4月16日(土)から配信(字・吹)

■『CSI:マイアミ』シーズン 5〜8

4月16日(土)から配信(字・吹)

■『私立探偵マグナム』シーズン2

4月19日(火)から配信(字・吹)

