三重県のほぼ中央に位置する多気町にある、大型リゾート施設「VISON」。敷地の総面積は約119haにも及び、東京ドームに換算すればなんと約24個分の広さ！

敷地内は10のエリアに分かれており、産直市場を中心とする「マルシェ ヴィソン」、パティスリーやショコラトリーが並ぶ「スウィーツ ヴィレッジ」、宿泊施設が集まる「ホテルエリア」などがあります。

「VISON」には、レストランやミュージアムなど約70店舗が集結。十分に楽しむには、1日たっぷりと時間をとっておきましょう。さらに、事前に訪れたい施設をピックアップして、レストランは予約をしておくとスムーズです。

グルメだけでなく、さまざまな体験プログラムを楽しむなら、宿泊するのが断然おすすめ！ 広大な敷地内を移動は、車のほか、無料巡回バスを利用したり、電動キックボードや電動バイクのレンタルをしたりと、さまざまな方法が用意されています。



「VISON」は、勢和多気ICから車で約1分と、県外からアクセスしやすいのも魅力。多気ヴィソンスマートICに直結しているので、ETC車で伊勢方面から訪れる場合は、こちらのICを利用するのが最短です。また、伊勢神宮からは車で約20分なので、お伊勢参りの行き帰りに立ち寄るのもおすすめ！

松阪駅、多気駅、名古屋や南紀方面からは三重交通バスが随時運行しているので、公共交通機関でもアクセスできます。

敷地内にある8つの駐車場は、2026年3月1日から駐車料金がすべて無料に！ 今までよりも短時間でも使いやすくなり、気軽に立ち寄りやすくなりました。各エリアを移動する際も、車を使うのが断然おすすめです。



ランチコース6000円〜、ディナーコース1万2000円〜

たくさんある店舗の中から、まずは話題のグルメをチェック！

2025年10月にオープンした「伊勢前寿し 神貫（いせまえすし しんかん）」は、伊勢志摩地方の豊かな食材をとことん活かした、“伊勢前寿し”という全く新しい寿司文化を発信しています。近海で育った新鮮な魚介類、多気郡明和町の御糸（みいと）地方で育てられた「御糸米」などを使用したお寿司は絶品。さらに、てこね寿司をはじめとした三重の郷土料理などもいただけますよ。



■伊勢前寿し 神貫（いせまえすし しんかん）

住所：VISON内 和ヴィソン

TEL：080-2880-7865

営業時間：11時30分〜14時、18〜22時

定休日：月曜（祝日の場合は営業）

「松飯炭（マンハッタン）」1000円 ※卵黄ソースは加熱済の加工品です

「baraque（ばらっく）」は、産直肉市場のこだわりのお肉を使った肉料理が自慢の屋台店舗です。なかでも、国産牛と松阪牛脂ミンチで作られた炭焼きハンバーグ「松飯炭（マンハッタン）」は、そのビジュアルがSNSで話題に！ 風味豊かなトリュフご飯と卵黄ソースが、絶妙なハーモニーを奏でます。



■baraque（ばらっく）

住所：VISON内 マルシェ ヴィソン

TEL：0598-67-8283

営業時間：11時〜15時30分（土・日曜、祝日は10時〜）、16〜18時

定休日：なし

「笠庵特製出汁茶漬けご膳」2500円

日本料理店の「笠庵 賛否両論（かさあん さんぴりょうろん）」では、地元食材を生かした季節感あふれる和食をどうぞ。なかでも、伊勢真鯛のごまだれ和えに出汁を注いでいただく鯛茶漬けは、滋味あふれる味わいです。



■笠庵 賛否両論（かさあん さんぴりょうろん）

住所：VISON内 本草エリア

TEL：0598-67-4755

営業時間：7時30分〜9時45分（朝食は宿泊の予約優先）、11〜15時（14時30分LO）、17時30分〜21時（20時30分LO）※土・日曜、祝日は17時30分〜22時（21時30分LO）

定休日：なし

「幸せのアップルパイ」（写真中央）320円など

2025年12月にオープンした「Le Plus Mariage de Farine（る ぷりゅす まりあーじゅ どぅ ふぁりーぬ）」は、大人気ベーカリー「Mariage de Farine（まりあーじゅ どぅ ふぁりーぬ）」が手がける、パイとドーナツの専門店です。729層に丁寧に折り込んだ「幸せのアップルパイ」や、地元素材を使用したドーナツなどが揃います。



■Le Plus Mariage de Farine（る ぷりゅす まりあーじゅ どぅ ふぁりーぬ）

住所：VISON内 サンセバスチャン通り

TEL：0598-67-6266

営業時間：10時〜17時30分

定休日：無休

「アムールルージュ」（写真左から3つ目）906円など

「Confiture H（こんふぃちゅーる あっしゅ）」は、日本のみならず世界でも活躍するパティシエ・辻󠄀口博啓氏のパティスリーカフェ。地元産の新鮮なフルーツをはじめ、伊勢の真珠塩や松阪の和紅茶など、厳選素材を使用し、地産地消にこだわったスイーツは、見た目もキュート！



■Confiture H（こんふぃちゅーる あっしゅ）

住所：VISON内 スウィーツ ヴィレッジ

TEL：0598-67-9060

営業時間：8時30分〜18時（テイクアウトは10時30分〜、イートインは11時〜）

定休日：なし



手ぶらでOK！ 産直市場で買った新鮮な食材で青空BBQ

「レギュラーセット」1名5500円

「VISON」では、飲食店の料理だけではなく、青空の下でBBQを楽しむこともできます。マルシェ ヴィソン内の「GRILL EIGHT（ぐりる えいと）」では、炭火焼きのコンロはもちろん、椅子やテーブル、食器までレンタルOK。牛タンやカルビ、野菜の盛り合わせなどの食材も販売しており、手ぶらで気軽にBBQができると好評です。

BBQスペースは半屋外型で、開放感のある雰囲気も魅力。利用する際は、食材セットの注文が必須です。なお、「VISON」内で購入した食材の持ち込みは可能ですが、施設外からの持ち込みはできません。また、ドリンクはすべて持ち込み不可なのでご注意を！ BBQと合わせて楽しめる飲み放題プランの利用もおすすめです。



■GRILL EIGHT（ぐりる えいと）

住所：VISON内 マルシェ ヴィソン

TEL：0598-67-9524

料金：1テーブル3000円（レンタル一式込み、利用は2時間30分まで。1テーブル4名まで）

営業時間：10〜17時（当日の最終受付は〜15時）※シーズンにより変更の可能性あり

定休日：なし

予約：前日17時までの電話予約で受付



知的好奇心を刺激する体験も目白押し

体験・体感施設「kiond（きおんど）」内観

グルメを満喫したあとは体験施設へ♪ 体験プログラムは、事前に「VISON」公式オンラインショップからチケットの購入ができるほか、当日申込みできるプログラムもあり、短い時間でも楽しむことができます！

大人も子どもも楽しめる体験・体感型施設「kiond（きおんど）」では、木や森をテーマにした多数の自然体験を日替わりで開催。木を使ったものづくりや、森の中でのアクティビティなどを実施しています。



■kiond（きおんど）

住所：VISON内 木育エリア

TEL：0598-67-4291

料金：入館無料（体験料は別途、開催日など要問合せ）

営業時間：10〜18時（キノパーク受付〜17時30分。カフェは17時LO）

定休日：なし

日本各地の味噌を販売する専門店「蔵乃屋（くらのや）」では、味噌仕込み体験を毎日開催。13時と15時からの1日2回、先着6組限定で参加できます。こちらの体験は当日の店頭受付けのみで、予約はできません。参加を希望する場合は早めの来場を！

■蔵乃屋（くらのや）

住所：VISON内 和ヴィソン

TEL：0598-67-4677

料金：味噌仕込み体験1セット2500円

営業時間：11〜17時（土・日曜、祝日は10時〜）

定休日：なし



温浴施設「本草湯（ほんぞうゆ）」は、宿泊者だけでなく日帰り入浴もできます。三重大学とロート製薬が共同でレシピを開発した薬草湯に浸かって、身も心もリラックスしましょう。趣が異なる2つの浴室があり、日替わりの男女交代制。どちらも開放感抜群の外湯が設けられています。

2025年12月には「本草湯」内の露天に設置されている「VISONサウナ」がリニューアルオープン！国産サウナブランド「ONE SAUNA」がサウナ改修監修と空間演出ディレクションを、世界的家具メーカーであるマルニ木工が“ととのいチェア”の設計・製作を担当しています。薬草湯で心身を整え、三重の自然に包まれながら、VISONならではの“ととのう”時間を堪能しましょう♪



■本草湯（ほんぞうゆ）

住所：VISON内 本草エリア

TEL：0598-39-3900

入浴料：大人（中学生以上）1200円、小人（3歳〜小学生）600円、3歳未満無料

※土・日曜、祝日は大人（中学生以上）1500円、小人（3歳〜小学生）700円、3歳未満無料

営業時間：6〜24時（サウナは10〜22時）

定休日：なし

広大な「VISON」を存分に楽しむには、ホテルに宿泊するのもおすすめです。宿泊施設は2タイプあり、ヴィラとホテル棟からなる「HOTEL VISON」、和の趣あふれる「旅籠ヴィソン」から、お好みでチョイス。どちらも寛ぎのステイを満喫できます。



■ヴィソンホテルズ

住所：VISON内 ホテルエリア

TEL：0598-39-3090

料金：（1泊2食付き）ヴィラ8万1000円〜、ホテル棟4万3000円〜、旅籠ヴィソン3万8000円〜

※料金はすべて1泊2食付き料金（2名1室利用時）

チェックイン：15時

チェックアウト：11時

今回ご紹介した店舗は、ほんの一部。「VISON」には約70もの店舗があり、魅力的なスポットがまだまだたくさんあるので、ぜひ現地を訪れてみましょう！



■VISON（ゔぃそん）

住所：三重県多気町ヴィソン672-1

TEL：0598-39-3190



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Photo：能勢太郎（Clay）、VISON

Text：渡邊真由子、葉山ほのか（Clay）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ伊勢志摩 '27』に掲載した記事をもとに作成しています。

