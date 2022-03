歌手・LiSAの10周年プロジェクトに密着したドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』が、本年秋にNetflixで独占配信されることが決定した。

【写真】Netflixドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』場面写真

『鬼滅の刃』主題歌をはじめ、多くのヒット曲で、日本のみならず世界にもファンを持つLiSA。「謙虚」だが「曲げない」生き方のため、さまざまな現実をつきつけられ失敗を重ねながら人生を歩んできた。そんな体験を経て、アヴリル・ラヴィーンに憧れバンドを始めた少女は、2021年に10周年をむかえ、今や日本を代表するアーティストに成長。本作は、LiSAのソロデビュー10周年企画”LiiiiiiiiiiSA”(10周年を記念して、LiSAが贈る10個のi=愛)の締めくくりとなる企画だ。

自分を過信せず“LiSA”を構成するチームの一員としてその身を捧げることで、学生時代に描いたロックシンガーの夢を実現した彼女は、次に仲間たちとどんな夢を追っていくのか…。

本作では、LiSAの山あり谷ありの軌跡を踏まえながら、新たなフェーズに向かう彼女の10周年プロジェクトに密着。LiSAの根幹をなす「楽曲」と「ライブ」が生み出される創作の現場で、毎日を“より良い一日”にするため、まっすぐに走り続ける人間・LiSAの素顔に迫る。

監督の佐渡岳利は「LiSAさんはトップスターですが、日常は不安で仕方ないごく普通の人間です。仕事をする時なぜかご本人にトラブルが起るのですが、それを克服し日々成長を続ける姿にはいつも共感させられます。そんな彼女の素顔を世界のNetflixメンバーにシェア出来るのは私の大きな喜びです」と制作の背景を語った。

LiSAは現在ソロデビュー10周年の締めくくり間近となり、4月にはライブ「LiVE is Smile Always〜Eve&Birth〜」の開催を控えている。3月23日にアナログ・レコード盤『LADYBUG』を発表。3月30日にはLiSAのインタビューと連載を一冊にまとめた「10th Anniversary Complete Book LiS“A”ni!」、4月13日にはライブBlu-ray・DVD『LiVE is Smile Always〜unlasting shadow〜 at Zepp Haneda(TOKYO)』をリリースする。

Netflixドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』は、今秋全世界独占配信。