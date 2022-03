タイのヒューマンドラマ『Happy Birthday』が4月1日(金)0時から、動画配信プラットフォームTELASAにて一挙、見放題最速配信される。配信開始を記念して、テレビ朝日(関東ローカル)では第1話を4月2日(土)、4月3日(日)の深夜に2夜に渡って放送されることも決定した。さらに4月15日(金)からはドラマ『Love Beyond Frontier』とバラエティ『Kiss the Series the Party』も一挙配信予定。

『Happy Birthday』 (C)GMMTV

『Happy Birthday』は17年の時を経ての家族や恋人との絆を描くヒューマンドラマ。トンマイには、ターンナムという姉が。しかし彼女はトンマイが誕生するまさにその日に自ら命を絶ってしまったため、トンマイは長い間家族から誕生日をお祝いしてもらえていなかった。彼が17歳を迎えたある日、幽霊のターンナムと出会う。なぜ彼女はこの世を去らなければならなかったのか、17年の時を経て、死に隠された家族や恋人との秘密が紐解かれていく。

『Happy Birthday』 (C)GMMTV

『Happy Birthday』 (C)GMMTV

幽霊のターンナムを演じるのはこれまで数々の役を演じてきたマーイ・ラパッサラン(『Kiss The Series』ほか)。さらにタイでは俳優だけでなくモデルとしても活躍するプッシュ・プッティチャイ(『ニラの復讐~美貌に隠された秘密~』)やプルーム・プリム(『My Dear Loser』ほか)など、演技派の俳優陣が難しい役柄を演じきった。

『Love Beyond Frontier』 (C)GMMTV

4月15日(金)0時から配信開始される『Love Beyond Frontier』は生き別れの母を探しに香港からタイにやってきたワンと、ワンが出会った友人ちが繰り広げる青春・成長ドラマ。

『Love Beyond Frontier』 (C)GMMTV

『Love Beyond Frontier』 (C)GMMTV

『Love Beyond Frontier』 (C)GMMTV

主人公ワンは『SOTUS』シリーズ主演のクリス・ピーラワットが務め、ほかにもナムターン・ティパナリー(『Who Are You』ほか)、ニュー・ティティプーン(『Dark Blue Kiss ~僕のキスは君だけに~』ほか)、ジェーン・ラミダー(『The Gifted』シリーズほか)と人気俳優陣が出演。また、タイの人気観光地やタイ料理も随所に登場し、タイの文化にも触れられる。

『Kiss the Series』 (C)GMMTV

バラエティ番組『Kiss the Series the Party』ではドラマ『Kiss the Series』のファンイベントを届ける。『Kiss the Series』は、テイ・タワンとニュー・ティティプーンの主演ドラマ『Dark Blue Kiss ~僕のキスは君だけに~』の前作という立ち位置の作品。『Kiss the Series the Party』では『Kiss the Series』メインキャストのムック・ウォラニット、メーク・ジラキット、マーイ・ラパッサラン、タオ・セッタポンへのインタビューや、テイとニューからファンへのメッセージも収録されている。