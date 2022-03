号泣必至、感動のヒューマンドラマ『Happy Birthday』が地上波初放送決定！

17年の時を経て、家族や恋人との絆を描くヒューマンドラマ『Happy Birthday』が、動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」にて見放題最速配信となる他、テレビ朝日で地上波初放送も決定した。さらに、2作品が見放題配信に登場!

とにかく泣けると話題の『Happy Birthday』(全13話)

トンマイには、ターンナムという姉がいる。しかし、彼女はトンマイが誕生するまさにその日に自ら命を絶ってしまう。長い間、家族から誕生日をお祝いしてもらえていなかったトンマイが17歳を迎えたある日、幽霊のターンナムと出会う。

ターンナムの魂は生きていて、トンマイだけが彼女と話すことができた。ターンナムの初恋の相手ティーには彼女の姿は見えず、切ないすれ違いが続く。なぜ彼女は死んでしまったのか、なぜ成仏できないのか...。そして恋人との秘密が紐解かれていく―。家族を描く、愛と再生の物語。

幽霊のターンナムを演じるのは、『Kiss The Series』などに出演するMild。さらに、タイでは俳優だけでなくモデルとしても活躍するPush(『ニラの復讐〜美貌に隠された秘密〜』)らが難しい役柄を見事に演じきっている。

『Happy Birthday』配信&放送情報

TELASA:4月1日(金)0:00より配信開始

テレビ朝日(関東ローカル):テラサってる?『Happy Birthday』第1話(前編、後編)

4月2日(土)夜3時40分〜4時30分

4月3日(日)深夜2時55分〜3時25分

※テレビ朝日での放送は、変更の可能性もございます。詳細はテレビ朝日番組表をご確認ください。



さらに、4月15日(金)0:00よりドラマと特別番組が1作品ずつ見放題に登場。

■ドラマ『Love Beyond Frontier』(全13話)

生き別れの母を探しに香港からタイにやってきたワンと、彼が出会った友人との笑えて泣ける青春・成長ドラマ。

ワンは生き別れの母を探しに香港からタイにやってくる。しかし、到着した空港で彼はウィンとプルとぶつかり鞄を取り違えてしまう。その後、ワンは唯一の手掛かりを頼りに母が住んでいたはずの家に行くが、そこには母ではなくパットという女性が住んでいた。行き場を失い途方に暮れるワンだったが、パットの協力もあり、ウィンとプルと再会する。

タイの人気観光地やタイ料理も随所に登場し、タイの文化にも触れられる同作。心温まるストーリーとともに、旅行気分も味わってほしい一作だ。

■特別番組『Kiss the Series the Party』

人気ドラマ『Kiss the Series』のファンイベントをお届けする特別番組。『Kiss the Series』は、GMMTV四天王ペアとして人気のTayとNewの主演ドラマ『Dark Blue Kiss 〜僕のキスは君だけに〜』の前の話を描いた作品。『Kiss the Series the Party』では『Kiss the Series』メインキャストのMook、Mek、Mind、TaoへのインタビューやTayとNewからファンへのメッセージも! お見逃しなく。



<TELASA(テラサ)とは>

テレビ朝日とKDDIがタッグを組み、2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとするドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届け。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめる。

月額料金は618円〜(税込)。初回2週間は無料。(※)

※再加入の場合、無料期間は付与されません。

※無料期間終了前に解約すると、料金の請求は発生しません。また、Apple IDでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

