NETFLIXは、4月期のアニメ注目ラインナップを発表しました。

大注目の映画『バブル』、そして待ちに待った続編『TIGER & BUNNY 2』、『ULTRAMAN』シーズン2が全世界独占配信。

また、『名探偵コナン ゼロの日常』、『古見さんは、コミュ症です。』第2期、『SPY×FAMILY』など、4月スタートの新作アニメもラインナップされています。

4月のNetflix作品

『バブル』:4月28日より全世界独占配信

『TIGER & BUNNY 2』:4月8日より全世界独占配信

『ULTRAMAN』シーズン2:4月14日より全世界独占配信

【特集】4月配信スタートの新作アニメ

『名探偵コナン ゼロの日常』:4月5日より毎週火曜日最新エピソード独占配信

『古見さんは、コミュ症です。』第2期:4月7日より毎週木曜日最新エピソード独占配信

『SPY×FAMILY』:4月9日より毎週土曜日最新エピソード配信

『可愛いだけじゃない式守さん』:4月15日より毎週金曜日最新エピソード配信

『パリピ孔明』:4月10日より毎週日曜日最新エピソード配信

『アオアシ』:4月12日より毎週火曜日最新エピソード配信

『処刑少女の生きる道〈バージンロード〉』:4月7日より毎週木曜日最新エピソード配信

『阿波連さんははかれない』:4月8日より毎週金曜日最新エピソード配信

『勇者、やめます』:4月12日より毎週火曜日最新エピソード配信

『盾の勇者の成り上がり Season2』:4月13日より毎週水曜日最新エピソード配信

【特集】4月配信の注目作品

『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ! 花の天カス学園』:4月18日より配信

『SKET DANCE』:4月1日より配信

『HELLO WORLD』:4月20日より配信

『劇場版 黒子のバスケ LAST GAME』:4月2日より配信

『アイシールド21』(第37〜145話):4月23日より配信

※配信開始日は、予告無く変更される場合がございます。

