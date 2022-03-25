『タイバニ2』『スパイファミリー』『ゼロの日常』などネットフリックスの4月期アニメラインナップ発表！
NETFLIXは、4月期のアニメ注目ラインナップを発表しました。
大注目の映画『バブル』、そして待ちに待った続編『TIGER ＆ BUNNY 2』、『ULTRAMAN』シーズン2が全世界独占配信。
また、『名探偵コナン ゼロの日常』、『古見さんは、コミュ症です。』第2期、『SPY×FAMILY』など、4月スタートの新作アニメもラインナップされています。
4月のNetflix作品
『バブル』：4月28日より全世界独占配信
『TIGER ＆ BUNNY 2』：4月8日より全世界独占配信
『ULTRAMAN』シーズン2：4月14日より全世界独占配信
【特集】4月配信スタートの新作アニメ
『名探偵コナン ゼロの日常』：4月5日より毎週火曜日最新エピソード独占配信
『古見さんは、コミュ症です。』第2期：4月7日より毎週木曜日最新エピソード独占配信
『SPY×FAMILY』：4月9日より毎週土曜日最新エピソード配信
『可愛いだけじゃない式守さん』：4月15日より毎週金曜日最新エピソード配信
『パリピ孔明』：4月10日より毎週日曜日最新エピソード配信
『アオアシ』：4月12日より毎週火曜日最新エピソード配信
『処刑少女の生きる道〈バージンロード〉』：4月7日より毎週木曜日最新エピソード配信
『阿波連さんははかれない』：4月8日より毎週金曜日最新エピソード配信
『勇者、やめます』：4月12日より毎週火曜日最新エピソード配信
『盾の勇者の成り上がり Season2』：4月13日より毎週水曜日最新エピソード配信
【特集】4月配信の注目作品
『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！ 花の天カス学園』：4月18日より配信
『SKET DANCE』：4月1日より配信
『HELLO WORLD』：4月20日より配信
『劇場版 黒子のバスケ LAST GAME』：4月2日より配信
『アイシールド21』（第37〜145話）：4月23日より配信
※配信開始日は、予告無く変更される場合がございます。
(C)新井隆広・青山剛昌／小学館・「名探偵コナン ゼロの日常」製作委員会
(C)オダトモヒト・小学館／私立伊旦高校
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
(C)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会
(C) 四葉夕卜・小川亮・講談社／「パリピ孔明」製作委員会
(C)小林有吾・小学館／「アオアシ」製作委員会
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2021
(C)篠原健太／集英社・開盟学園生活支援部・テレビ東京
(C)2019「HELLO WORLD」製作委員会
(C) 藤巻忠俊／集英社・劇場版「黒子のバスケ」製作委員会
(C)米スタジオ・ビレッジスタジオ／集英社・テレビ東京・NAS
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