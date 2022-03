連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』(NHK総合/毎週月〜土曜8時ほか)でハリウッドのキャスティングディレクター、アニー・ヒラカワ役を演じる歌手の森山良子が、劇中で重要な意味を持つ米国のジャズトランペット奏者ルイ・アームストロングとの不思議な縁を明かした。

【写真】ムッシュかまやつが撮影した、ルイ・アームストロングと森山良子の父・森山久さんの2ショット

本作ではルイ・アームストロングの名曲「On The Sunny Side Of The Street」が物語に大きく関わっており、ルイの名は二代目ヒロイン・るい(深津絵里)、曲名は三代目ヒロイン・ひなた(川栄李奈)の命名の由来ともなっている。

「ストーリーを伺った時に、なぜ私のところへ依頼をくださったのかしらと、本当に不思議でたまりませんでした」と語る森山。「というのも、私の父(森山久)がジャズミュージシャンでトランペッターだったからです。そして、ルイ・アームストロングの大ファン! 父は日系2世で日本語より英語の方がずっと上手だったものですから、ルイ・アームストロングが日本に来るときに羽田まで自分の車を運転して迎えにいったんです」と明かした。

その上で本作出演について「父はサッチモ(ルイ・アームストロングの愛称)のことが大好きだったので、今回のことも天国で喜んでいると思います。そんな繋がりがあるルイ・アームストロングは、私にとっても子供の頃からとっても特別な人でした。出演が決まった時は、私もこの作品にえも言われぬご縁を感じて、なんとも言えない本当に胸が詰まるような思いになりました」と話した。

アニー役は英語のせりふが多いが、幼少期の経験が役立っているという。「小学生くらいの時に、アメリカンポップスというかオールディーズが流行っていたんですが、音楽に合わせて歌っていると父に呼ばれて、8小節を1時間くらいかけて直されるんです(笑)。英語の発音も直されて、また電蓄(電気蓄音機)のあるところへ戻って歌い始めると、また呼ばれて直されて・・」と振り返り、「そのころの父のダメ出しが、今こうして歌を歌うのに役立っていますが、アニーの英語のセリフを話すうえで『言葉』としても役立っているのはすごくうれしいです」と語った。

ひなた役の川栄については「とても頑張り屋さんです。日本語も英語も膨大な量をあの体の中に全部インプットしてこの役に臨まれています。一方、私は3行ぐらい覚えるのに『うわああ〜!覚えられない!覚えられない!』と言っています(笑)。それくらいすさまじい努力をなさっていると思いますね」と絶賛した。

連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』は、NHK総合にて毎週月〜土曜8時ほか放送。

※森山良子コメント全文は以下の通り

アニー・ヒラカワ役・森山良子コメント全文

■「カムカムエヴリバディ」に出演することが決まったときのお気持ちは?

ひと言では言い表せないような気持ちです。ストーリーを伺った時に、なぜ私のところへ依頼をくださったのかしらと、本当に不思議でたまりませんでした。というのも、私の父(森山久)がジャズミュージシャンでトランペッターだったからです。そして、ルイ・アームストロングの大ファン! 父は日系2世で日本語より英語の方がずっと上手だったものですから、ルイ・アームストロングが日本に来るときに羽田まで自分の車を運転して迎えにいったんです。ただ、大好きなだけなのに(笑)。サッチモもすごく心を開いてくれて、父の車で宿泊するホテルに入り、いろんなおしゃべりをしてというエピソードを、私は小さいときからたくさん父から聞いてきました。

サッチモが生きていた当時は差別がひどかったと思いますが、そんな中でも人に笑顔しか見せない人だったそうです。父はサッチモのことが大好きだったので、今回のことも天国で喜んでいると思います。そんな繋がりがあるルイ・アームストロングは、私にとっても子供の頃からとっても特別な人でした。出演が決まった時は、私もこの作品にえも言われぬご縁を感じて、なんとも言えない本当に胸が詰まるような思いになりました。

■ご自身の役を演じる上でのエピソードを教えてください。

アニー役を演じるうえで「あまり感情過多になりすぎないように」と、そこだけ気を付けました。英語のセリフが多いですが、幼少期の経験が支えになっています。小学生くらいの時に、アメリカンポップスというかオールディーズが流行っていたんですが、音楽に合わせて歌っていると父に呼ばれて、8小節を1時間くらいかけて直されるんです(笑)。英語の発音も直されて、また電蓄(電気蓄音機)のあるところへ戻って歌い始めると、また呼ばれて直されて ・・。もう、鼻歌も歌えない状況でした(笑)。

小さい時から「私は歌い手になる」と言っていたので、父も母も私がシンガーになるだろうということを察して直していたんでしょうね。そのころの父のダメ出しが、今こうして歌を歌うのに役立っていますが、アニーの英語のセリフを話すうえで「言葉」としても役立っているのはすごくうれしいです 。

■物語やひなた役の川栄さんの印象を教えてください。

この壮大な100年の物語は、それぞれの登場人物の細かい心情が丁寧に描かれていて、全部のセリフが人生や生き様、いろんなことにリンクしていくような感じです。もちろん計算されていると思うんですが、計算されているとは気づかないかもしれないような網目の中をくぐっていくセリフのやりとりというのが、本当にすばらしい。ただ立ち尽くして、唖然とするシーンがあったんですが、それだけで「おおお〜!」と、感動して本当に涙が溢れてきたこともありました。私、家でも「エモーショナル良子」と呼ばれていて、なんでも「きゅっ」ときちゃう方なんです。

ひなた役の川栄さんは、とても頑張り屋さんです。日本語も英語も膨大な量をあの体の中に全部インプットしてこの役に臨まれています。一方、私は3行ぐらい覚えるのに「うわああ〜!覚えられない!覚えられない!」と言っています(笑)。それくらいすさまじい努力をなさっていると思いますね。

■放送を楽しみにしている視聴者の方々へのメッセージをお願いします。

100年に渡る壮大な家族のドラマです。人それぞれのご家庭があると思いますが、いろいろな人、いろいろな出会い、ひとつひとつが全て大事なシーンであるし、すべてが大事な出会いであるし、生きているということは本当に毎日が大事なんだなと、本当にそういうふうに思う作品です。どうぞ最後までご覧ください!