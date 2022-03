"ブラックリスター"No.1が明らかに！『ブラックリスト』シーズン8がDVDリリース

悪が悪を裁くアクション・サスペンスドラマ『ブラックリスト』。シリーズ史上、最も危険なシーズン8がDVDリリースとなる。

ジェームズ・スペイダーが主演を務め、放送開始以来、高視聴率を獲得し続けている『ブラックリスト』。本国アメリカではシーズン9が放送中だが、すでにシーズン9は5月31日(火)よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて放送決定)

シーズン8では、新型コロナウィルスの影響を受け中断となったシーズン7のクライマックスのストーリー展開からスタートし、序盤から驚愕な展開が待ち受ける。

リズは母親でありロシアの悪名高いスパイでもあるカタリーナと手を組み、レッドが隠し続ける真実に迫ろうとする。なぜレッドが自分の人生に現れたのか、そして彼の真の目的は何なのか―。真実にたどり着くためには、リズはどんな手段もいとわないことを決意する。

一方、カタリーナとリズに追われながら、ロシアの犯罪王からも狙われ、かつてない窮地に立たされるレッド。そしてリズの行動はFBIにも壊滅的な影響をもたらすことになる。

レッド役のジェームズ・スペイダーをはじめ、エリザベス役のメーガン・ブーン、レスラー役のディエゴ・クラテンホフ、ハロルド・クーパー役のハリー・レニックス、アラム・モジタバイ役のアミール・アリソン、デンベ役のヒシャム・タウフィークらが引き続き出演する他、シーズン7の第6話で初登場したアリナ・パクFBI捜査官を演じるローラ・ソーンがレギュラーの仲間入り。

そして、シーズン2で初登場し、レッドに遠慮なく口をきける数少ないキャラクターでファンに親しまれていたグレン・カーター役のクラーク・ミドルトンが2020年10月に逝去。シーズン8の第6話「ウェルストーン・エージェンシー」は彼に捧げられたエピソード。

『ブラックリスト』シーズン8 商品情報

4月27日(水)より

デジタルセル/同日デジタルレンタル

6月8日(水)より

・ブルーレイ コンプリートBOX【初回生産限定】(13,000円+税込)

・DVD コンプリートBOX【初回生産限定】(10,500円+税)

・DVDレンタル Vol.1〜11

発売元・販売元:(株)ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(海外ドラマNAVI)

『ブラックリスト』シーズン8 © 2020, 2021 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.