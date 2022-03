『スパナチュ』ミシャ・コリンズ、新作DCドラマに出演！

米CWの大人気ドラマ『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』でシーズン4よりカスティエルを演じたミシャ・コリンズが、今度はDCワールドを舞台にした新作に出演することが明らかになった。米TV Lineが報じている。

3月23日(水)、ミシャはTwitterでこの情報を解禁。『Gotham Knights(原題)』というタイトルの本作で、クリストファー・ノーラン監督の映画『ダークナイト』でアーロン・エッカートが演じた、顔の半分が焼けただれたヴィラン"トゥーフェイス"に転身する男・ハービー・デントの写真とともに同役を演じることを発表したミシャ。

I've asked if my version of the character could be wearing a beige trench coat over the grey suit. (I'm just not sure I'll be comfortable in front of a camera without one.) March 23, 2022