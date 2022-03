『セックス・アンド・ザ・シティ』の続編『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』。アメリカでは2月にシーズン1の配信を終え、シーズン更新について注目が集まっていたが、この度ついに、シーズン2の製作が正式に発表された。

本作は、米ニューヨークに暮らす女性たちの友情とセックスライフを赤裸々に描き、ファンから絶大なる支持を得た『セックス・アンド・ザ・シティ』の続編。50代になった彼女たちの今が描かれ、注目を集めた。

Varietyによると、本作はオリジナル作品としてHBO Max始まって以来の成功をおさめ、また、ショーランナーのマイケル・パトリック・キングはじめ、サラ・ジェシカ・パーカーも前向きであったことから、シーズン更新は堅いと見られており、正式発表はいささか遅かった感がある。

HBO Maxによると、シーズン2にも、サラ・ジェシカはじめ、オリジナルキャストのシンシア・ニクソンとクリスティン・デイヴィスが参加。3人はエグゼクティブ・プロデューサーも兼務する。

シーズン更新に際し、マイケル・パトリック・キングが声明を発表。「パワフルな俳優たちが演じる、活気に満ちて大胆なキャラクターたちのストーリーをもっとお伝えできることは、非常に嬉しく、ワクワクしています。実際に皆で感激しています。そんな訳で…(And Just like That …)僕らのセックスライフが戻ってきます」とコメントした。