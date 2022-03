『THE FLASH』シーズン9へ！CWが7シリーズの更新を発表

米CWが、『THE FLASH/フラッシュ』シーズン9を含む、計7シリーズの更新を発表したと米Deadlineが伝えている。

この度更新が決定したのは、『ナンシー・ドリュー』『Kung Fu(原題)』『All American(原題)』『Walker(原題)』の7作。

現地でシーズン8が放送中の『THE FLASH/フラッシュ』は、シーズン9への更新が決定。以前、シーズン8がファイナルになるのではという憶測も飛び交っていたが、正式に続行されることとなった。シーズン9が最終章になるかどうかなど、現時点ではそういった情報は発表されていない。また、この度の更新によって、8シーズン続いた『ARROW/アロー』を抜いて『THE FLASH/フラッシュ』がアローバース史上最長シリーズになることも決定した。

ファイナルシーズン間近と予想されているもうひとつの作品が、大人気ティーンドラマ『リバーデイル』。シーズン7へ更新が決定したが、物語の詳細などは明らかになっていない。

4月3日からNHKにて日本初放送される『スーパーマン&ロイス』と、ジャレッド・パダレッキ主演の『Walker』は、揃ってシーズン3へ更新される。

世界的人気を誇る少女探偵ナンシー・ドリューを現代に蘇らせたミステリーシリーズ『ナンシー・ドリュー』は、シーズン4へ。同じく名作児童文学の名探偵トム・スウィフトを主人公にしたスピンオフシリーズ『Tom Swift(原題)』の製作も発表されているが、現時点で具体的なリリース日などは明らかになっていない。

CWにはこの他にも、昨年10月にリリースされた『4400(原題)』や、今年1月にリリースされた『Naomi(原題)』など、更新に注目が集まる作品が数多くある。新作ドラマの競争が激化する今、生き残り、日本上陸までこぎつける作品はどれだけあるのか。特に人気作の多いCWでの今後の展開に注目したい。(海外ドラマNAVI)

