±ß°Â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤«¤é²È·×¤ò¼é¤ëà»ñ»ºËÉ±Ò½Ñá¡¡ÇØ·Ê¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¿Ê¤à¡ÖÍ»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡×¡¡¡Ö°Â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤è¤ê¡ØÌµ°Õ¼±¤Î»Ù½Ð¡Ù¤ò¥«¥Ã¥È¡×ÀìÌç²È
°ì»þ£±¥É¥ë¡á£±£²£±±ßÂæ¤Ë
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òµ¡¤Ë±ß°Â¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Æ±»þ¤Ë²È·×¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï£²£²Æü¡¢Ìó£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì»þ£±¥É¥ë¡á£±£²£±±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ä¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯¡£»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢Íø¾å¤²¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊÆ¹ñ¤È¶âÍ»´ËÏÂ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÆüËÜ¤È¤Î´Ö¤Ç¶âÍøº¹¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¡ÖÍ»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï£²£°£±£µÇ¯£¶·î¤ËµÏ¿¤·¤¿£±¥É¥ë¡á£±£²£µ±ßÂæ¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£±ß°Â¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê³°²ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ»ñ»º¤ò¼é¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ë»³Í§¹¬»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤ÏÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£ÊÆ¥É¥ë¤ÏÆüËÜ±ß¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¼Íî¤ÎÉý¤Ï¾®¤µ¤¤¤¬¡¢²ÁÃÍ¼«ÂÎ¤Ï²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£³°²ß¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀïÁè¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤Ç¿Íµ¤¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¼ÂÊª»ñ»º¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï°Û¾ï¤Ê¹âÆ¤¬Â³¤¡¢º£¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°ë»³»á¡£
¤â¤Á¤í¤óÅê»ñ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£°ë»³»á¤Ï¡ÖÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Î»ñ»º¤ò¶â¤Ë´¹¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãù¶â³Û¤Î£³Ê¬¤Î£±¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÈÏ°Ï¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¿©ÍÑÌý¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤¬¸®ÊÂ¤ßÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ºê¤Î¤ê»Ò»á¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤²¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ä³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢£±¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤é³°¿©¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿Êý¤¬¤ªÆÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
²È·×¤òµß¤¦ÀáÌó½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡Ö°Â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¿©ÎÁ¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÉáÃÊÇã¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¡¢»È¤¤ÀÚ¤ëÁ°¤Ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÀáÌó¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤è¤ê¡¢¡ØÌµ°Õ¼±¤Î»Ù½Ð¡Ù¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÊý¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¾¾ºê»á¡£
¡ÖÌµ°Õ¼±¤Î»Ù½Ð¡×¤Ï¤É¤³¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾¾ºê»á¤Ï¡Ö¸ýºÂ¿¶¤êÂØ¤¨¤Ê¤ÉºâÉÛ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ëºÝ¤Ï¥ì¥·¡¼¥È¤ÎÄ¹¤µ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤È¡¢¡Ø¤¦¤Ã¤«¤ê¾ÃÈñ¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£