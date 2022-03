異動や転職する人に英語ではなむけの言葉を伝えるには?(写真:Mills/PIXTA)

皆さんお久しぶりです。3月末は卒業、そして人事異動の季節ですね。それはつまり送別会シーズンでもあります。残念ながらコロナで大々的な送別会をやる雰囲気ではありませんが、それでも寄せ書きや花束を贈ることで、異動する人、あるいは転職する人を励ましているのではないでしょうか。

その相手が英語話者の人だった場合、ちょっと英語でメッセージを書いてみたいものです。でも、英語の送別のメッセージ、どう書くのが正解なのでしょうか。

「頑張ってください」は英語で何という?

「新天地でも頑張ってください」

これを英語で言いたかったとします。ちょっと難しいですね。



「You must work hard in a new place」。うーん、なんだかまったく違うメッセージになってしまいますね。強制的に労働させられる過酷な現場に送り込まれるような感じです。

英語を話すのが苦手と感じている方の特徴として、どうしてもまず日本語で文章をつくって、それを頭の中で翻訳してしまうことがあるようです。

単語1つひとつの意味を考え、それを英語に置き換え、英文法の語順に置き換え、時制と受け身、三人称単数などを調整して伝える。うーん、これではスムーズに英語が話せなくても仕方ありませんね。むしろこの複雑なプロセスをバックグランドでこなしながら、同時にビジネスについても考えをめぐらせているのですから、こういうパターンで英語を話している人はとんでもない能力の持ち主なのかもしれません。

ただ、われわれはプロの翻訳家ではないので、翻訳した文章ではどうしてもぎこちない英語、ぎこちない日本語になってしまいます。そこで私のオススメは、同じことを伝えられる違う英語の表現を見つけることです。

実を言うと、私が日頃社員向けのメッセージをメールで出す際、日英両方で出すことが多いのですが、この時の日本語と英語は必ずしも一致していません。むろん同じことを伝えているのですが、言い回しについては全くリンクしていません。英語にせよ、日本語にせよ、同じ理解をしてもらうことができればいいわけです。そう割り切ってしまえば翻訳の正確さに頭をひねるよりも遥かに効率的なように思います。

場面によってニュアンスが変わる「Good Luck」

さて、話を送別の言葉に戻します。英語で新天地に向かう人を励ます言葉。ここで皆さんが思いつくフレーズは「Good Luck」(ご幸運を)ではないでしょうか。Good Luckは「幸運を祈ります」ですから、新天地に旅立つ人にはうってつけの言葉のように思えます。ただ、実際の日常の中で使われるシーンによっては、Good Luckはまったく違うニュアンスになるので、注意が必要です。例えばこんな感じです。

アメリカでタクシーに乗っていました。ちょっと新人のドライバーだったらしく、道に詳しくありません。気が付くと左折禁止(右側通行なので)の交差点を曲がってしまい、それを見た白バイに止められてしまいました。乗客である私はそこまでの料金を払い、車を降ります。ドライバーはもう半泣きで、白バイ警官は違反チケットを用意し始めています。ここで私が発する言葉が「Good Luck」です。

いわば「お気の毒さま」「せいぜい頑張ってね」というような、ちょっと茶化したようなニュアンスで「ご好運を」とその人の不運を見舞う感じです。

もう1つの例としては、あまり成績のよくない営業マンが、突然会ったこともない会社のお偉いさんから個別面談を求められたとします。お説教か、もしかするとクビを言い渡されるんじゃないか……そんな不安そうな人に対し、仲のいい同僚が茶化し半分に言うのが「Good Luck」です。

もうおわかりになったかと思いますが、Good Luckは「ご好運を」の意味も確かにありますが、「この先ほぼ間違いなく不幸に遭う人にかける一言」でもあるのです。むしろそっちの使い方のほうが多いように思います。

確かに送別の言葉として「Good Luck」はいいと思いますが、要は使うシーン次第ということになると思います。もしその相手が英語話者でこれから異動する先の組織についてちょっと悪い噂を聞いていて不安に感じているなら、そこで「Good Luck!」と言われるとどんな不幸が待っているのかと青ざめてしまうかもしれませんので、注意が必要です。

では、本当に送別の言葉として、寄せ書きなどには何を書いたらよいでしょうか。そもそもGood Byeはどうでしょう?

これは日本語でいう「さよなら」に相当するので、日本語の感覚ではなんだか二度と会わない人にいう感じがしてよくないのかと思います。実はGood Byeの語源は「May God be with you」から転じたといわれています。つまり「神のご加護を」「神と共にあらんことを」ですから、ちょっと宗教の問題は置いておいて、その人の無事や成功を祈るという意味では悪いあいさつではありません。

「スター・ウォーズ」における「さよなら」

ちなみにちょっと横道にそれますが、「May the force be with you」という言葉を聞いたことがありますか?これは映画『スター・ウォーズ』にでてくるジェダイの騎士たちの別れのあいさつです。Force(フォース)というのはこの映画にたびたび出てくる主人公の属する「ジェダイの騎士」たちが信じる超自然的な力です。

この「May the force be with you」を日本語の字幕では「フォースと共にあらんことを」と訳していますが、要するに「May God be with you」のGodがthe forceに置き換わっているわけで、英語話者であればこれが映画の世界線での「Good Bye」であると理解できます。

結局どんな言葉ならいいのかと言いますと、私なら「Best wishes」あたりが無難なのかと思います。また、新天地で何をするかがわかっていて、出世したり、いいオファーを受けての転職であれば、「Congratulations on your new job」というのもよいでしょう。

Congratulationsは「おめでとう」ですから、日本語の送別としてはちょっと違和感がありますが、英語ではよく聞かれるフレーズです。ちなみにBest wishesでもCongratulationsでも、お祝いを言う場合は必ず複数形を使います。それはなぜかと言われても、そうだからそうなんだとしか言いようがないのですが、どなたか理由をご存じでしょうか。

日本と海外でこうも違う異動のあいさつですが、そもそも、異動という考え方そのものがまったく違います。伝統的な日本企業では大学を卒業すると全員同じ条件で採用され、3年くらい経つと別な部署に異動になっていろいろな職種を経験する、というのが通常のようです。

これは私が長く経験してきた欧米のIT企業などにはまったくない考え方ですね。海外では例えば人事なら人事の専門職、営業なら営業の専門職として採用されますので、経理の人が突然総務に異動したり、開発の人が営業に変わったりということはめったにありません。

そもそも大学というのが専門職のスキルを身につけるためにあるという発想です。従って日本で新卒の社員から、「何もわかりませんがよろしくお願いします!」と爽やかにあいさつをされると、状況を理解していない外国人マネージャーならきっと青ざめてしまうと思います。

もうじき新入社員も入ってくる時期です。さてどんなあいさつをしましょうかね。

(デビット・ベネット : レノボ・ジャパン社長)